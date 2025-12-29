Diciembre 2025: La ruta mundialista y cierre de la temporada

5 de diciembre

Paraguay conoce la ruta para el Mundial 2026

El primer partido de Paraguay en la Copa del Mundo 2026 será frente a Estados Unidos, el 12 de junio, en el SoFi Stadium del condado de Los Ángeles, estado de California.

En el Grupo D aparece el equipo albirrojo, que lo completan Australia (tercer rival) y el ganador de la Repesca C de UEFA entre Turquía o Rumania Eslovaquia o Kosovo.

El sorteo celebra do ayer en Wa shington DC ubi ca a la selección paraguaya en el Grupo D de la Co pa del Mundo 2026, que lidera Estados Unidos, el primer rival, el 12 de junio en Los Ángeles. La llave la comple tan el “Ganador” de la Repesca C de la UEFA y Aus tralia. Ahora la prioridad es la confirmación de los amistosos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

6 de diciembre

Cerro Porteño, campeón de la Supercopa Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerro Porteño obtuvo la Supercopa Paraguay tras golear por 5-2 a General Caballero de Mallorquín, monarca de la Copa Paraguay. De esa forma, el Ciclón cierra la temporada 2025 llevando a su vitrina un trofeo que le faltaba.

7 de diciembre

El Team Paraguay tuvo una deslumbrante actuación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, al conquistar 36 medallas: 8 de oro, 15 de plata y 13 de bronce.

Esta participación marcó la cuarta incursión histórica de la delegación guaraní en el certamen y representó un exitoso inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Joshua cierra como campeón

Triunfo en la carrera principal y P2 el sábado en la sprint del Gran Premio de Abu Dabi fueron los podios alcanzados por el paraguayo Joshua Duerksen en el cierre de la temporada 2025 de la FIA Fórmula 2.

Joshua culminó el campeonato en la novena posición de pilotos y le dio a AIX Racing una maravillosa despedida tras dos años de trabajo conjunto.

Lando Norris campeón de la Fórmula 1

El británico Lando Norris (McLaren) pone fin a la racha de títulos mundiales del piloto de Red Bull Racing Max Verstappen (4, 2021-2024) al consagrarse como nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo (Fórmula 1) tras concluir en 3ra posición del GP de Abu Dabi, suficiente para el proposito.

El piloto de McLaren ganó el titulo con 423 puntos, sacando 2 puntos de ventaja ante el siempre aguerrido Verstappen (el que más carreras ganó este 2025 -8-), con 421. Piastri (McLaren) completó el podio de la competencia, con 410.

En el mundial de Constructores, McLaren dominó a placer el certamen consiguiendo el título con antelación. Mercedes y Red Bull completan el podio.

9 de diciembre

Sportivo Luqueño, campeón de América en fútbol playa

El Sportivo Luqueño se consagró campeón de la Americas Winners Cup, disputada en San Salvador.

El elenco auriazul escribió su nombre en la historia de este deporte al derrotar en la final 6-4 al conjunto local Barra de Santiago, conquistando así su primer título continental en fútbol playa.

16 de diciembre

Título de NBA Cup va para Nueva York

Los New York Knicks se consagran campeones de la NBA Cup al derrotar en la final 124-113 al cuadro de San Antonio Spurs –de Victor Wembanyama– rompiendo la racha de 52 sin ganar un título de importancia (sin contar títulos de conferencia ni de división). Los Knicks cuentan con 2 títulos de NBA (1970 Y 1973).

17 de diciembre

PSG gana la Copa Intercontinental FIFA

Tras perder por 3 a 0 ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, El París Saint-Germain se tomó revancha a nivel internacional consagrándose campeón de la Copa Intercontinental FIFA 2025, tras derrotar en la tanda de penales 2-1 al Flamengo (1-1 en los 120 minutos).

El portero ruso Matvey Safonov fue el héroe al tapar 4 penales (de seguido), ayudado por la mala definición de los penaleros del cuadro sudamericano. Con este título el PSG es el tercer equipo en conseguir el sextete en un año natural (Baecelona 2009, Bayern Múnich 2020).

21 de diciembre

Olmpia Kings, campeón de la Liga Nacional de Básquet torneo Clausura

Olimpia Kings conquistó su título 36º al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto 2025, doblegando 62-56 a Colonias Gold en el quinto y decisivo partido de la serie final.

2X de Diciembre

Claudia Martínez integra la terna del premio América le responde a El País

La joven estrella paraguaya Claudia Martínez (17 años), conocida como Claudinha, está en la terna por el título de la mejor jugadora sudamericana 2025 en la encuesta América le responde a El País, realizado por el periodico uruguayo El País.

En la terna compite contra la experiencia de Gabi Zanotti, la volante central de 40 años que busca el bicampeonato tras un año impecable con el Corinthians, y la legendaria Marta, quien a sus 39 años llega impulsada por su éxito en el Orlando Pride y su reciente título de Copa América con la Canarinha.

Claudinha fue elegida como la mejor jugadora del año en Paraguay. Su influencia fue determinante para que Olimpia alzara la Supercopa Paraguay. Pero en donde se notó mucho más su nivel fue con la selección guaraní, donde se consagró como la máxima goleadora de la Copa América, a tal punto que formó parte de la gala de Balón de Oro, en la que compitió por el Trofeo Kopa Femenino 2025 (Mejor Jugadora Sub 21 del Mundo).