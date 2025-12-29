El Real Valladolid pasa página respecto a Almada y se centra en el proyecto con Tevenet

En este sentido, ha señalado que "los cambios de entrenador generan inestabilidad y había una confianza real en Almada, pero hay que respetar a la gente que sigue su corazón y, aunque hizo daño, hay que rehacerse y dejar atrás el pasado".

Y por eso ha defendido la llegada de Luis García Tevenet, al que conoce hace muchos años, cuando aún era jugador del Numancia, y con el que ha mantenido una buena relación personal y profesional, de ahí que cuente con su apoyo absoluto.

"Es un técnico que tiene pasión y conocimiento, y por eso está aquí, porque ha aceptado con ganas este reto, que le llega en su mejor momento, tras lograr éxitos que muy pocos consiguen, como un doble ascenso y gracias a haber sabido rodearse de gente increíble que le ha hecho crecer mucho", ha advertido.

Y, para evitar situaciones como otra salida inesperada, el club puso "unos requisitos innegociables" al nuevo preparador, "que conoce todas las categorías del fútbol español, a los entrenadores, que disfruta jugando con jóvenes y que llega con unas ganas y una energía que van a ser fundamentales", ha dicho.

Ya preguntado por el mercado invernal, Orta ha señalado que "ha sido un año atípico para desarrollar el talento y, si los jóvenes necesitan minutos, se escuchará a todos para tomar las mejores soluciones para el club y para ellos".

Actualmente, el Real Valladolid cuenta con 25 licencias -tras la incorporación de Vegard Erlien-, por lo que "para que haya entradas, tiene que haber salidas" que se pueden amoldar perfectamente al sistema que despliegue Tevenet "ya que también le vendrán bien jugadores que sean intensos, que tengan kilómetros y mejoren la efectividad ofensiva".

Uno de esos jugadores es Erlien, "un delantero típico, un 10 con alma de 9 y medio, que interviene entre líneas, finaliza rápido, es inteligente y ha acumulado muchos minutos de juego, por lo que su adaptación debería ser rápida, para que sea un verdadero refuerzo desde el primer día", ha advertido.

"Además, llegará bien, físicamente y, puesto que es un jugador versátil, podrá cubrir muchas situaciones, a lo que se añade que ha mostrado una gran predisposición y ganas de venir. De hecho, en su país ganaría más, pero ha optado por jugar en el Real Valladolid, y ha demostrado ambición y ganas", ha añadido.

Confía en que el atacante noruego pueda entrar ya en la lista de convocados de Tevenet para el próximo encuentro ante el Rácing Club, puesto que el club "ya ha presentado todo", y dependerá de LaLiga y de su capacidad para ir dando confirmación a todas las peticiones que le lleguen el día 2.

También ha confirmado que, debido a la lesión de larga duración de Amath, les permite tener un margen, al que se añade el remanente que tiene el club para poder realizar fichajes y, en cuanto a la continuidad de Chuki, sigue "teniendo esperanzas de que pueda aceptar la oferta de renovación".