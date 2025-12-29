Endrick conoce a sus nuevos compañeros del Olympique de Lyon

Así lo detallaron a EFE fuentes del club del Ródano, que este lunes retomó las sesiones preparatorias en el Centro en Entrenamiento Groupama OL tras la pausa navideña.

Endrick se reincorporará oficialmente a los trabajos con sus nuevos compañeros a partir del 1 de enero, que es cuando oficialmente entra su contrato de seis meses en vigor. Por ello, su presencia en el partido liguero ante el Mónaco es más que incierta.

De hecho, la presentación oficial del prodigio brasileño no sucederá antes del 5 de enero. El internacional 'canarinho' busca más minutos de juego para convencer a Carlo Ancelotti y ser así convocado al Mundial de junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Endrick tampoco podrá jugar en Europa hasta febrero, puesto que el reglamento de la UEFA no permite inscribir nuevos jugadores en la Liga Europa, la que disputa el Lyon, en una misma fase de la competición.

El anuncio de la cesión al OL se produjo el pasado martes, con un vídeo promocional que ya acumula más de un millón de "me gusta" en Instagram y que, según el medio TNT Sports, ya se ha convertido en el contenido más visto de la historia del club en esta red social, con más de 16 millones de visitas en apenas tres días.

El Real Madrid fichó a Endrick en 2022, cuando el jugador aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más 25 en variables, aunque su incorporación al plantel blanco no se formalizó hasta su mayoría de edad, en 2024.

En su paso por el club merengue, con el que tiene contrato hasta 2030, el brasileño ha saltado al terreno de juego en 39 ocasiones y ha anotado 7 goles, unas cifras inferiores a las cosechadas en el Palmeiras (11 aciertos en el campeonato brasileño en 2023), donde demostró un precoz olfato por el gol que le valieron dos Ligas y el interés de varios grandes europeos.

Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid el pasado mayo, Endrick tan solo jugó 11 minutos en la liga española y totalizó 99 minutos entre todas las competiciones, siendo titular en una sola ocasión.

Esta situación se vio agravada, además, por una lesión de isquiotibiales que el delantero arrastró durante meses, y en la que recayó el pasado abril.

La plataforma de valorización de jugadores Transfermarkt -portal de referencia para esta clase de estimaciones- redujo el valor de mercado atribuido a Endrick, quien experimentó su pico en torno a los 60 millones de euros en junio de 2024, hasta los 25 millones de euros a mediados de diciembre.