Aitana Bonmatí y 'Mondo' Duplantis, mejores deportistas del año para la AIPS

En una votación récord de representantes de 836 países, Duplantis repite el reconocimiento de mejor deportista del año para este colectivo tras, entre otros logros, batir el récord mundial de pértiga cuatro veces.

Duplantis ganó la elección con 1.182 puntos y una notable ventaja sobre el tenista español Carlos Alcaraz, segundo con 784, mientras que el futbolista francés Ousmane Dembele, delantero del PSG, fue terceron con 713.

Mientras tanto, Bonmatí fue elegida por primera vez tras ser tercera y segunda en 2023 y 2024, respectivamente. Acumuló 824 puntos, con los que superó a la atleta keniana Beatrice Chebet (453) y a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (446).

La jugadora española, también reconocida como la mejor del año en el Balón de Oro y en The Best de la FIFA, ganó todos los títulos domésticos con el Barcelona, llegó a la final de la Liga de Campeones, así como a la de la Eurocopa con la selección nacional, con la que se lesionó antes del partido definitivo de la Liga de Naciones, en la que el cuadro de Sonia Bermúdez se hizo con el título.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

1. Armand Duplantis (Suecia) – Atletismo - 1.182 puntos

2. Carlos Alcaraz (España) – Tenis - 784

3. Ousmane Dembélé (Francia) - Fútbol - 713

4. Achraf Hakimi (Marruecos) - Fútbol - 531

5. Tadej Pogačar (Eslovenia) - Ciclismo - 410

6. Lamine Yamal (España) – Fútbol - 332

7. Kylian Mbappé (Francia) - Fútbol - 274

9. Luka Dončić (Eslovenia) - Baloncesto - 192

10. Mohamed Salah (Egipto) - Fútbol - 191

1. Aitana Bonmatí (España) – Fútbol - 824

2. Beatrice Chebet (Kenia) - Atletismo - 453

3. Aryna Sabalenka (Bielorrusia) – Tenis - 446

4. Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.) - Atletismo - 393

5. Femke Bol (Países Bajos) - Atletismo - 356

6. Mariona Caldentey (España) - Fútbol - 298

7. Coco Gauff (Estados Unidos) - Tenis - 281

8. Faith Kipyegon (Kenia) - Atletismo - 257

9. Federica Brignone (Italia) - Esquí alpino - 256

10. Valarie Allman (EE. UU.) - Atletismo - 251