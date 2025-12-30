Broncos, Patriots y Bears rompen ayuno y ganan título divisional en la semana 17 de la NFL

Sean Payton llegó como entrenador en jefe a los Broncos en el 2023 con la misión de romper la hegemonía de los Kansas City Chiefs y llevar a su equipo a la cima de la división Oeste de la Conferencia, algo que consiguió en esta campaña.

Payton quebró la racha de nueve títulos consecutivos de los Chiefs, y lo hizo con un equipo que llega a la última semana de la temporada a un triunfo de terminar como el mejor de la Conferencia Americana (AFC), para convertirse en el principal favorito para llegar al Super Bowl por la AFC.

La ocasión más reciente en que Denver obtuvo el título del Oeste fue en el 2015, cuando era entrenado por Gary Kubiak y liderado en ofensiva por Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, quienes lo guiaron a triunfar en el Super Bowl 50.

Una década después, bajo la dirección de Payton, quien ganó el Super Bowl XLIV al frente de los New Orleans Saints, y con Bo Nix en los controles, los Broncos intentarán regresar al partido por el título de la NFL para levantar el cuarto trofeo Lombardi de su historia.

Los Patriots también están de regreso para reclamar su gloria como el equipo más ganador de Super Bowls, posición que comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis campeonatos cada uno.

Los Pats obtuvieron en este 2025 el título del Este de la AFC seis años después de que Tom Brady les llevara a la cima de la división.

Hoy, el nuevo hijo pródigo de New England se llama Drake Maye, un chico de 23 años que en su segunda temporada rompió la racha de cinco campeonatos consecutivos de los Buffalo Bills, para tener a su equipo como uno de los aspirantes al Super Bowl.

Maye es el quarterback número uno en pases completos de la liga, con 71.7 por ciento, y en índice de pasador, con 112.9 puntos, estadística que mide la eficiencia del mariscal de campo.

La actuación del joven en el triunfo del domingo pasado 42-10 sobre los Jets lo corroboró como uno de los favoritos a "Jugador más valioso" de la temporada.

Maye pasó para 256 yardas y cinco anotaciones, con lo que se unió a Tom Brady y Drew Bledsoe como los únicos quarterbacks de los Patriots en alcanzar las 4.000 yardas por pase en una temporada; Brady lo hizo 11 veces, y Bledsoe, dos.

Los Chicago Bears son el otro equipo que parece decidido a cambiar la historia.

Se coronó en el Norte de la Conferencia Nacional por primera vez desde el 2018 gracias a Ben Johnson, entrenador que llegó al equipo esta campaña para revolucionar la ofensiva, la tercera mejor de la NFL.

Ahora, el reto de Johnson está en llevar a los Bears al tercer Super Bowl de su historia, y colocar el segundo trofeo Lombardi en las vitrinas de la franquicia.

Hasta la semana 17, en las cinco divisiones restantes, sólo los Philadelphia Eagles ya han asegurado el título del Este de la NFC.

En el último partido de la campaña, del próximo fin de semana, aún están en juego los títulos del Oeste y del Sur de la Conferencia Nacional; y los campeonatos del Norte y del Sur de la Conferencia Americana.