Del Grosso derrota a Nys en Diegem, con Van Aert y Van der Poel ausentes

Del Grosso aprovechó una caída de Nys en la arena a falta de una vuelta para conseguir la victoria y suceder en el palmarés al belga Laurens Sweeck, que venció la carrera en la edición de 2024. El español Felipe Orts, que también se cayó, terminó la carrera en octava posición.

Nys, que corría a poco más de 20 kilómetros de Bonheiden, su ciudad natal, llegaba como gran favorito ante la ausencia de otros pesos pesados del pelotón. No obstante, contaba con rivales de entidad en la línea de salida, como Del Grosso, que se impuso en la prueba del Superprestigio en Heusden-Zolder el pasado 23 de diciembre.

El primero en coger la cabeza de la carrera fue Del Grosso, después de un inicio muy accidentado. Cruzó la línea de meta por primera vez con 10 segundos de ventaja sobre un grupo en el que se encontraban Thibau Nys, el belga Yordi Corsus y el español Felipe Orts. Durante la tercera vuelta, Nys se distanció del resto del grupo para lanzarse en persecución del líder.

La cuarta vuelta comenzó con Del Grosso apenas seis segundos por delante de Nys, y esa distancia se fue reduciendo. El belga hizo un gran esfuerzo, jaleado por el público local, y llegó a pegarse a la rueda del neerlandés. Del Grosso recuperó unos segundos de ventaja en la arena, un terreno en el que Nys no está brillando esta temporada.

La distancia entre los dos ciclistas de cabeza se estiraba y encogía según pasaban por los diferentes terrenos, más favorables a uno u otro. Nys, sin embargo, hacía más gasto de energía para cerrar los huecos. El belga cogió la delantera en la sexta vuelta, momento en el que Orts, en el grupo perseguidor, sufrió una caída que le obligó a cambiar de bicicleta.

Nys, sin acusar el esfuerzo extra, empezó a entonarse incluso en la arena y a aprovechar el cansancio de su rival. Con tanta desconfianza entre los líderes, el ritmo de la cabeza era algo más lento que el de los perseguidores, lo que permitió al también belga Joran Wyseure alcanzarlos.

En una de las rampas de la penúltima vuelta, a Del Grosso se le salió el pie del pedal y se vio obligado a subir andando. Perdió unos segundos que parecían muy valiosos, pero los recuperó al momento, en la arena, cuando Nys se chocó con una estaca de las que delimitaban el terreno, se enganchó con Wyseure y ambos se fueron al suelo.

El neerlandés afrontaba así la última vuelta con 7 segundos de ventaja sobre un Nys que por fin acusó el esfuerzo realizado desde el inicio. Al final, Del Grosso se impuso con un tiempo de una hora y 19 segundos. Wyseure entró en la línea de meta detrás, a apenas 2 segundos. Thibau Nys, agotado, completó el podio, a 20 segundos. El español Felipe Orts, lastrado por la caída, terminó octavo, a 41 segundos.

Tanto Wout van Aert como Mathieu van der Poel, protagonistas de la temporada de barro, estuvieron ausentes en esta prueba. El neerlandés y el belga se verán las caras este viernes 2 de enero en el Exact Cross de Mol (Bélgica) y este domingo 4 de enero en la prueba de la Copa del Mundo de Zonhoven (Bélgica).

La de Diegem era la sexta cita de la temporada 2025-2026 del Superprestigio, una de las competiciones más importantes del calendario de ciclocrós, después de las de Ruddervoorde, Overijse, Niel, Merksplas y Heusden-Zolder. Los ciclistas volverán a enfrentarse al barro el sábado 3 de enero en Gullegem y el 7 de febrero en Middelkerke.