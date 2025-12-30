El Ránking Mundial ve "avances" en LIV pero no decide aún si sus torneos tendrán puntos

La junta directiva de OWGR dio a conocer este martes un comunicado en relación con la nueva petición que LIV planteó el pasado 30 de junio con el fin de equiparar su estatus al de los otros circuitos principales, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

"Desde finales de junio, la junta directiva se ha esforzado por evaluar exhaustivamente la solicitud de LIV Golf. Mantenemos nuestro compromiso con nuestra misión, que implica honrar la meritocracia inherente al golf profesional", señala el máximo responsable del OWGR, Trevor Immelman.

Según Immelman, las conversaciones con el circuito saudí "han sido regulares y continúan" y "se han logrado avances, pero no hay ninguna decisión que compartir por el momento".

"Seguiremos colaborando estrechamente con LIV Golf a medida que evoluciona para garantizar que su solicitud se gestione con imparcialidad, integridad y coherencia, como se indicó anteriormente", añade el presidente de la junta directiva.

La decisión de OWGR de posponer su decisión para seguir examinando la solicitud responde en buena medida al nuevo paso que LIV Golf dio el pasado 4 de noviembre, cuando comunicó que sus torneos a partir de la temporada 2026 pasarían a ser de cuatro jornadas (72 hoyos), como los de los otros circuitos, en lugar de tres (54), lo que suponía a renunciar a una de las señas de identidad con el que nació en junio de 2022.

Que los torneos tuvieran una jornada menos y fueran sin cortes llevaron al OWGR a decretar que los golfistas de LIV no sumarían puntos para el ránking, por lo que han perdido peso a la hora de clasificarse para los principales campeonatos.

LIV Golf solicitó por primera vez su inclusión en el sistema de puntuación mundial en julio de 2022, al poco de fundarse, pero la OWGR lo rechazó en octubre de ese año.

En 2024, reiteró el mismo planteamiento, pero el pasado mes de marzo retiró su solicitud al no haber un acuerdo.

El OWGR ha introducido algunos cambios de puntuación en los torneos que no completen las cuatro rondas, ya sea por formato o por que se reducen las vueltas.

El más destacado es que los torneos programados de 54 hoyos recibirán el 75 por ciento de la clasificación de campo y de la distribución de puntos.