Kamworor, Diane Van Es y Marta García, ases de una 'Vallecana' con 42.000 participantes

La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana, fundada en 1964 por Antonio Sabugueiro, celebra mañana su 61 edición con 42.000 corredores por las calles de Madrid convertida en un emblema de la capital de España.

La primera edición contó con solo 57 corredores. La victoria fue para Jesús Hurtado, que falleció el pasado 17 de junio con 96 años, tras ser en su etapa como atleta quince veces internacional y conquistar once medallas absolutas en los Campeonatos de España de atletismo, proclamándose campeón nacional de 5.000 y 10.000 metros durante la década de los sesenta.

La carrera fue la réplica a la que desde 1925 se venía haciendo en la ciudad brasileña de Sao Paulo para despedir el año. En 1981 se instauró la categoría femenina y la primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

En el palmarés de la San Silvestre Vallecana figuran atletas de la talla de Isaac Viciosa, ganador en cuatro ocasiones; Martín Fiz, Mariano Haro, José Luis González, Fabián Roncero, Chema Martínez, los kenianos Eliud Kipchoge y Ondoro Osoro, el ugandés Joshua Cheptegei o el etíope Tariku Bekele y en categoría femenina Marta Domínguez, vencedora tres veces, Carmen Valero, la británica Paula Radcliffe o las etíopes Tirunesh Dibaba y Gelete Burka.

Los récords de la carrera, tanto en categoría masculina como femenina, lo tienen dos corredores africanos, el ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54).

Este año tratarán de rebajar esa marca dos atletas de mucho nivel internacional que llegan a la carrera dispuestos a engrosar el histórico palmarés de la prueba.

El keniano Geoffrey Kamworor quiere seguir la senda de compatriotas suyos como Eliud Kipchoge, Leonard Komen o Mike Kigen. Triple campeón mundial de medio maratón, dos veces campeón mundial de cross y plata mundialista en 10.000 metros, además de vencedor en dos ocasiones del Maratón de Nueva York, el keniano parte como favorito.

Después de vencer en Nueva York en 2017 y 2019, Kamworor no volvió a vencer en un maratón hasta el pasado mes de abril, cuando lo hizo en Rotterdam (Países Bajos). Durante mucho tiempo se estuvo recuperando de las lesiones derivadas del atropello de una motocicleta en junio de 2020 mientras entrenaba en su país, lo que le obligó a estar un año sin correr.

Kamworor será el rival a batir, aunque la armada española liderada por Jesús Ramos, Carlos Mayo, Adrián Ben, Aarón Las Heras o Eduardo Menacho intentará no ponérselo fácil sobre el asfalto de Madrid para tratar de dar la sorpresa si le flaquean las fuerzas.

Este año tampoco faltará la representación etíope en la San Silvestre Vallecana con Urgessa Negassa, que tratará de emular a Gelete Burka, Tirunesh Diababa y otras leyendas del atletismo etíope para subirse al podio. Tiene una mejor marca de 28:17 en 10K en ruta, conseguida en Madrid en perfil favorable.

En la categoría femenina, la San Silvestre Vallecana disfrutará del talento de la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta con un espectacular registro de 14:39.

Van Es, vigente subcampeona continental de 10.000 metros, parte, a priori, con la vitola de favorita, ya que cuenta con la mejor marca en 10K en ruta de todas las participantes (30:29), aunque se las verá en Madrid con Marta García, que el pasado año ganó en Vallecas con 31.18, récord nacional de la prueba, y Carla Gallardo, que fue quinta en 2024 a un paso del podio.

Junto a ellas la campeona de Europa de maratón en 2022 y plusmarquista polaca de maratón, Aleksandra Lisowska. Con un tope personal de 32:14 que data de su título nacional 10K en ruta de este año, Lisowska quiere convertirse en la segunda atleta de Polonia en subirse al podio de la Vallecana tras Karolina Jarzynska en 2016.

La participación internacional se completa con el italiano Xavier Chevrier, ganador del medio maratón de Milán y con 28:35 de marca personal en 10K; el plusmarquista macedonio de 10K y maratón (2h08:26), Dario Ivanovski, la plusmarquista finlandesa de 3.000, 5.000 y 10K en ruta, Nathalie Blomqvist; la polaca Kinga Krolik; el prometedor colombiano Dylan Carrasco; el puertorriqueño Hector Pagán o el francés Edmond Demoulin.