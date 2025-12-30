Leones vencen a Gigantes y siguen sin conocer la derrota en la semifinal

Hernández llegó a la caja de bateo en el octavo capítulo, con dos corredores en las bases, dos out y los Leones debajo en el marcador por una carrera (2-1), cuando logró conectar un picheo de Wandy Peralta para acreditarse un doble, con el cual llevó hasta la registradora a Raimel Tapia y Jorge Mateo.

Hernández anotó en esa misma octavo inning por sencillo remolcador de Pedro Severino.

Los Leones (3-0), quienes continúan sin conocer la derrota en la postemporada, también contaron con una anotada de Junior Lake y con una empujada de Sócrates Brito para asegurar el triunfo en su visita al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Carlos Teller retiró al único bateador que enfrentó en el partido para llevarse la victoria y el estadounidense Patrick Weigel lanzó la novena sin anotaciones para quedarse con el salvamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por los Gigantes (0-3), quienes aún siguen sin poder ganar en la semifinal, Luis García Jr. pegó un vuelacercas, Hanser Alberto remolcó una carrera y Carlos Franco tuvo una anotada.

Peralta, quien permitió tres anotaciones en dos tercios de entrada, cargó con la derrota por los Gigantes.

Luis Liberato disparó un jonrón y produjo cuatro carreras, y los Toros del Este aguantaron el empuje de las Águilas Cibaeñas para lograr la victoria en la semifinal.

Liberato fue la figura clave en el partido para los Toros (2-1), al pegar un doble de dos carreras en un ataque de tres anotaciones en la segunda entrada, y fletar su jonrón en la sexta, para coronar otro rally de tres anotaciones más en ese sexto episodio.

Los Toros (2-1), quienes con la victoria se quedaron solos en el segundo lugar de la etapa que antecede a la final, contaron con dos anotadas de Rafael Lantigua, así como con anotada y remolcada de Gilberto Celestino y el estadounidense Tres Barreras.

Emailin Montilla lanzó una entrada sin permitir libertades y Jean Carlos Mejía retiró la novena, en la que ponchó a dos y se quedó con el rescate por los romanenses.

Leody Taveras pegó un cuadrangular y anotó dos veces, Jonatan Clase también bateó jonrón, Jerar Encarnación remolcó y anotó una carrera y Ezequiel Durán pisó el plato en una oportunidad por las Águilas (1-2), que ahora han caído en los dos partidos que han disputado en el estadio Cibao, de Santiago, en esta postemporada.

Misael Tamarez fue atacado con dos carreras en un tercio de entrada y perdió el juego por las cuyayas.