Los Chargers descartan a Justin Herbert para su último juego de la temporada de NFL

"Los jugadores que tengan más golpes y que necesiten más recuperación serán retirados. Justin Herbert será uno de ellos, tiene varias lesiones de las que necesita sanar; vamos a necesitarlo para los 'playoffs'", afirmó el entrenador.

Herbert, ha estado lidiando para recuperarse de una fractura en el dorso de su mano izquierda que sufrió en el juego de la semana 13 ante Las Vegas Raiders y un esguince en el tobillo que padeció una semana después contra los Kansas City Chiefs.

El mariscal de campo de 27 años concluirá su sexta temporada en Los Angeles con 16 juegos como titular en los que completó 340 de 512 envíos, para un 66.4 por ciento de efectividad que le sirvieron para acumular 3.727 yardas.

Además, ha conectado 26 anotaciones y sufrido 13 intercepciones. Por tierra acumuló 498 yardas, el mejor registro de su carrera, y dos 'touchdowns'.

Los Chargers, que ya tienen su boleto a los 'playoffs', ocupan el sexto lugar entre los siete equipos que clasifican, por lo que un triunfo en la semana 18, última de la campaña, ante los Broncos, los ayudaría a escalar posiciones, algo que será más complicado sin Herbert en los controles, aunque su entrenador confió en lo contrario.

"Ganar y estar sanos son nuestros dos objetivos de cara a los 'playoffs', pero debemos ser inteligentes. Los jugadores que, según creemos médicos, entrenadores, la organización y yo tienen más golpes y necesitan más tiempo, probablemente se quedarán al margen del juego", explicó Harbaugh.

Trey Lance será el mariscal de campo encargado de liderar la ofensiva ante Denver, su respaldo será el chico de 24 años DJ Uiagalelei.

"Trey ha hecho un gran trabajo, se prepara de maravilla, ejecuta bien, lanza con toque y precisión. Tiene presencia y sabe usar las piernas, su inteligencia es excelente. Creo que necesita la oportunidad de jugar, ser titular y salir a demostrar lo que puede hacer", concluyó el entrenador.