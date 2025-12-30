Ndikumwenayo y Amebaw, grandes atractivos de una Cursa dels Nassos de récord

Ndikumwenayo, que llega a la última cita del año tras conquistar el oro en el Europeo de campo a través disputado en Lagoa (Portugal), aspira a suceder al keniano Matthew Kipkoech, vencedor en 2024 tras imponerse en el esprint final con un tiempo de 13:28.

El fondista de 28 años afrontará los 5 kilómetros de una prueba ya consolidada como una de las más rápidas del calendario atlético mundial y que mantiene su recorrido habitual, con salida en la avenida Icària y llegada en la calle Selva de Mar.

El trazado, prácticamente plano y que transcurre paralelo al litoral barcelonés, será propicio para que el fondista del Playas de Castellón intente batir su propio récord de España de 5 km. establecido el pasado abril en Herzogenaurach (Alemania) con 13:08. E incluso soñar con atacar el récord mundial, en poder del etíope Berihu Aregawi, con 12:49, logrado en la Cursa dels Nassos de 2021.

Entre sus principales rivales figuran los noruegos Narve Gilje Nordas, bronce mundial de 1.500 metros en Budapest 2023 y con una marca de 13:04.85 lograda en Boston (Estados Unidos), y Magnus Tuv Myhre, doble campeón nacional de 5.000 metros (2022 y 2023), con un mejor registro de 13:06.98 en Oordegem (Bélgica).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los atletas españoles destacan Abdessamad Oukhelfen, sexto en el último Europeo de campo a través, y Xavier Badia, que acredita una marca personal de 13:45.07 lograda en la 'Track Night' de Viena (Austria) este 2025.

En la categoría femenina, la etíope Likina Amebaw, vencedora este año en los crosses de Zornotza y Soria, afronta la última carrera del año con una mejor marca de 14:30.54, conseguida en Xiamen (China).

La atleta, afincada en Ávila (España), lo tendrá complicado para batir el imponente registro firmado el año pasado por la keniana Beatrice Chebet, que pulverizó el récord mundial de 5 km y se convirtió en la primera mujer de la historia en bajar de los 14 minutos, con un tiempo de 13:54.

Completan el grupo de favoritas la escocesa Jemma Reekie, plata en 800 metros en el Mundial indoor de 2024 y olímpica en Tokio y París, y la francesa Agathe Guillemot, presente en los Europeos de Roma 2024 y Apeldoorn 2025, aunque ninguna de ellas es especialista en fondo.

Entre las españolas, Douae Ouboukir, que este año estableció el récord de la Cursa de la Mercè (33:39), y la olímpica Marta Galimany tratarán de dar la sorpresa.

Más allá de los cabezas de cartel, la B100 Cursa dels Nassos 2025 batirá su récord histórico de participación, con 13.000 inscritos en la prueba popular de 10 km. Como en las cinco ediciones anteriores, los dorsales se agotaron semanas antes de la carrera, superando los 12.000 participantes de 2024.

La prueba que despide el año y que sigue consolidándose como una de las grandes citas del calendario barcelonés e internacional también registrará un récord absoluto de participación femenina, con más de 4.700 mujeres en la línea de salida.