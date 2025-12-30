Polideportivo
30 de diciembre de 2025 - 05:10

Patinadores Jayne Torvill y Christopher Dean, galardonados con títulos de dama y caballero

Londres, 30 dic (EFE).- Los patinadores sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean han sido galardonados con los títulos de 'dama' para la primera y el de 'caballero' para el segundo, en los honores de Año Nuevo anunciados este martes por el Gobierno, por su contribución al deporte tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984.

La entrenadora de la selección femenina de fútbol, Sarina Wiegan, también ha recibido el título de 'dama honorífica' tras conseguir que el equipo ganara los títulos europeos en 2022 y 2025.

Asimismo, el actor británico Idris Elba, protagonista de la popular serie de televisión Luther, ha sido galardonado con el título de 'caballero' (sir) por sus servicios a los jóvenes.

Elba, de 53 años, es muy conocido sobre todo por su papel del inspector jefe John Luther en la serie policíaca de la BBC.

Estos galardones, que concede el rey a partir de las recomendaciones del Gobierno, serán entregados más adelante por el jefe de Estado.

