Patinadores Jayne Torvill y Christopher Dean, galardonados con títulos de dama y caballero

La entrenadora de la selección femenina de fútbol, Sarina Wiegan, también ha recibido el título de 'dama honorífica' tras conseguir que el equipo ganara los títulos europeos en 2022 y 2025.

Asimismo, el actor británico Idris Elba, protagonista de la popular serie de televisión Luther, ha sido galardonado con el título de 'caballero' (sir) por sus servicios a los jóvenes.

Elba, de 53 años, es muy conocido sobre todo por su papel del inspector jefe John Luther en la serie policíaca de la BBC.

Estos galardones, que concede el rey a partir de las recomendaciones del Gobierno, serán entregados más adelante por el jefe de Estado.

