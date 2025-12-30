PSG, mejor equipo 2025, y la FIFA World Cup, mejores instalaciones de prensa, según AIPS

Con una participación récord de 836 periodistas de 121 países, el PSG se hizo con el premio en la la categoría "Mejor Equipo" tras recibir 871 puntos. La AIPS ha puesto de relieve el trabajo del equipo francés tras ganar este año seis de los siete torneos en los que ha participado como la Super Cup de la UEFA o la Copa de Francia.

También ha querido destacar el papel de Luis Enrique como entrenador "por haber logrado construir un equipo que trabajaba duro en conjunto, con gran cohesión y solidez táctica".

Le siguió de cerca el FC Barcelona (763), mientras que la tercera plaza ha sido para la selección masculina se Marruecos U-20, 487.

Por su parte, la FIFA Club World Cup totalizó 1.159 puntos para obtener el galardón a "Mejores instalaciones para la prensa", en un torneo celebrado en 12 sedes de Estados Unidos que sirvió como ensayo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En segunda posición quedó la final de UEFA Champions League, con 1.106 puntos, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), y en tercer lugar se posicionó el World Athletics Championships, celebrado en el Estadio Nacional de Japón de Tokio, con 821 puntos.