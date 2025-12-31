Beenhakker, Spassky, Collar, Foreman y el adiós más trágico: Diogo Jota y André Silva

Pero las muertes más inesperadas y de las más dolorosas fueron las de los futbolistas y hermanos Diogo Jota y André Silva, que perdieron la vida en un desgraciado accidente de tráfico.

Esta es la lista de los personajes relacionados con el mundo del deporte que se apagaron en el año que termina:

Cualquier fallecimiento siempre es trágico, pero cuando es inesperado, repentino y le toca a una persona con toda la vida por delante, la pérdida es más llorada. Eso mismo le pasó al futbolista del Liverpool Diogo Jota (28 años) y a su hermano, André Silva (25), del Peñafiel de la Segunda División de Portugal.

Ambos desaparecieron en un desgraciado accidente de tráfico cuando viajaban desde Portugal hasta Inglaterra. En una noche de verano en la provincia de Zamora, el vehículo en el que viajaban ambos se salió de la carretera y quedó en llamas después de que uno de los neumáticos reventara cuando realizaba un adelantamiento.

La desaparición de los dos hermanos dejó huella en una familia rota y en dos aficiones que lloraron la muerte de los futbolistas. Más mediáticos fueron los homenajes que recibió Diogo Jota por la entidad del Liverpool, equipo en el que jugó cinco temporadas en las que marcó 65 goles en 182 partidos y ganó una Premier League, dos Copas de la Liga u una Copa de Inglaterra. Internacional con Portugal, levantó dos Ligas de Naciones. Su pérdida, provocó las lágrimas de todo el planeta fútbol.

El año 2025 comenzó con el fallecimiento de la gimnasta húngara Ágnes Keleti, la medallista olímpica viva con mayor edad en el momento de su muerte. Tenía 103 años cuando una pulmonía acabó con la vida de una mujer que conoció la gloria de la victoria a una edad avanzada para una deportista y que protagonizó una vida de película hasta ganar diez medallas entre los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y los Melbourne 1956.

Talentosa violonchelista cuando era niña, no tocó la gimnasia hasta los 16 años, al borde del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Campeona de Hungría en 1938, fue incluida en el equipo nacional con 17 años y tuvo que retirarse por ser judía. En 1944 Alemania tomó Hungría y comenzó la deportación de judíos de la que se libró tras cambiar su identidad.

Varios familiares, incluido su padre, no corrieron la misma suerte y ya en tiempos de paz fue incluida en el equipo olímpico que participaría en Londres 1948. Una lesión le impidió participar, aunque después hizo historia alcanzando el podio con 31 y 35 años en Helsinki y Melbourne, respectivamente. En total, sumó cinco oros, tres platas y dos bronces.

A los 91 años, cuando 2025 llegaba a su fin, Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, se apagó definitivamente para dejar en el recuerdo un legado impresionante tanto en el club rojiblanco como en el fútbol español. Formó parte del conjunto 'colchonero' desde 1953 hasta 1969, fue un referente de la entidad en la década de los 60 y uno de los mejores extremos izquierdos de Europa.

En total, jugó 470 encuentros en el Atlético de Madrid, anotó 105 goles y se retiró en 1970 tras un corto paso por el Valencia. Durante su carrera conquistó una Liga (1965/66), tres Copas, 1960, 1961 y 1965) y una Recopa de Europa (1962), además de participar en el Mundial de Chile 1962 y en la fase de clasificación de la Eurocopa de 1964 que ganó España tras superar a la Unión Soviética en la final.

Internacional en 16 ocasiones, Collar fue capitán del Atlético de Madrid durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club rojiblanco. Además, es el quinto futbolista con más partidos oficiales disputados igualado con Antoine Griezmann, actual integrante de la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone. La entidad presidida por Enrique Cerezo recordó que perdió "a uno de sus símbolos, a un jugador emblemático, referente de su época y un futbolista inigualable en su momento".

A los 82 años, el 27 de diciembre, en uno de los últimos días de 2025, se fue Amelia del Castillo, primera presidenta de un club de fútbol español tras fundar el 15 de octubre de 1963 el Club Atlético de Pinto en una época en la que las mujeres, como ella recordó en una entrevista, no podía arbitrar, entrenar ni jugar.

Del Castillo rompió barreras y con sólo 18 años organizó un equipo en su pueblo, Pinto, para competir en un torneo regional. Era obligatorio que alguien estuviera al frente, preguntó si podía ser ella la elegida y la contestación fue afirmativa. El Flecha de Pinto, como se llamaba su equipo, se federó en 1963 y pasó a encargarse de toda la burocracia y de los entrenamientos.

Recibió la ayuda de Vicente Calderón, presidente entonces del Atlético de Madrid, que regaló al club equipamiento, balones y citas con los servicios médicos. En su honor, cambió el nombre a su entidad. Pasó de llamarse el Flecha de Pinto a convertirse en el Atlético de Pinto. Un alcalde la apartó del fútbol porque "no era cosa de mujeres" y en 2000 el club la nombró presidenta de honor y le puso su nombre a su estadio.

Una infección tras una operación de cadera terminó con la vida de Hugo 'El Loco' Gatti, portero mítico de Boca Juniors y Argentina que dijo adiós para siempre a los 80 años tras dejar una carrera legendaria marcada por un estilo único bajo los palos: le gustaba salir del área, jugar con los pies, parar con una mano, dar volteretas y vestir de manera diferencial, todo de rosa con su característica cinta en el pelo y su propia publicidad en la camiseta.

Su carrera abarca 765 encuentros oficiales, desde 1962 hasta 1989. Es el futbolista con más partidos en la historia de la Liga argentina y muchos clubes disfrutaron de sus paradas: Atlanta, River Plate, Gimnásia, Unión y, sobre todo, Boca Júniors, camiseta que vistió durante 13 temporadas. Llegó a la bombonera con 32 años y jugó hasta los 44.

Entre sus éxitos, tres Ligas de Argentina y dos Copas Libertadores, la de 1977 y 1978. En la primera fue decisivo con una parada icónica: despejó un penalti a Vanderlei, del Cruzeiro, e inscribió su nombre con letras de oro en Boca. Su mayor pena fue no haber participado en el Mundial de 1978. Menotti prefirió a Osvaldo 'Pato' Fillol, que dejó un mensaje cariñoso a su compañero y rival: "Eterno abrazo de palo a palo, amigo y colega".

El Zaragoza lloró la desaparición de una de las grandes leyendas del club de La Romareda que formó parte de un equipo muy especial, el de los 'Cinco Magníficos'.

Su nombre formaba parte de una lista irrepetible de jugadores que se recitaba de carrerilla entre sus aficionados y que marcaron una época dorada en la entidad aragonesa: Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra. Fue una delantera mítica que, entre las temporadas 1963/64 y 1967/68, cuando Marcelino y Canario dejaron el club, atemorizaron a sus rivales.

Villa fue el jugador elegante, fino, rápido y virtuoso. Hacía virguerías con la pelota en sus pies y fue uno de los primeros en hacer bicicletas en el fútbol español. Mientras jugó en el Zaragoza, disputó 233 partidos oficiales entre 1962 y 1971 en los que marcó 77 goles, ganó dos Copas (1964 y 1966) y una Copa de Ferias (1964). Con la selección española participó en su primer gran título, la Eurocopa de 1964.

Sin duda, Edson Arantes do Nascimiento 'Pelé', fue la figura central del Santos en su época dorada. Entre 1957 y 1974, mientras el astro brasileño vistió la camiseta del club de casi toda su vida, el Santos ganó diez Campeonatos Paulistas, seis campeonatos nacionales y Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales.

Pero Pelé, sin un buen grupo de jugadores, no habría podido ganar solo todos esos títulos. Uno de ellos fue Antonio Lima dos Santos, más conocido como Lima, que falleció a los 83 años por problemas de corazón y riñones. Vistió la camiseta del Santos durante diez años, entre 1961 y 1971, y disputó un total de 700 partidos junto a Pelé.

Jugó 14 partidos con la selección brasileña, participó en el Mundial de Inglaterra 1966 y también engrosó sus estadísticas en otros equipos como el Club Jalisco mexicano, el Fluminense y el Portuguesa Santista, en el que se retiró en 1976.

A los 88 años, Boris Vasilievich Spassky (Leningrado, 1937) dejó huérfano al deporte del ajedrez de uno de sus más distinguidos miembros. Fue el décimo campeón del mundo cuando en 1969 derrotó a Tigran Petrosian al segundo asalto tras intentar ganar al armenio sin éxito tres años antes, en 1966. Pero a Boris Spassky no sólo se le recuerda por sus victorias, también por una derrota en la llamada 'partida del siglo' disputada en 1972 en Reikiavik (Islandia) frente al estadounidense Bobby Fischer.

Aquella fue una de las batallas más importantes de la Guerra Fría. El bloque soviético y el occidental disputaron sobre un tablero de ajedrez una partida que fue más allá del deporte. La CIA y la KGB movían entre bastidores algo más que peones en un duelo convulso que al final proclamó campeón del mundo de ajedrez al estadounidense con un marcador de 12 a 8.

Esa derrota marcó a Spassky, que prefirió perder el título ante Fischer antes que renovarlo con artes dudosas. Pese a ello, se despidió con más logros bajo el brazo y ganó 13 medallas en las siete Olimpiadas en las que participó con la URSS y sólo perdió una de las 45 partidas que disputó.

Wlamir Marques tuvo una vida longeva. Alcanzó los 87 años, edad a la que finalmente se apagó en un hospital de Sao Paulo. Se despidió para siempre su cuerpo, pero su espíritu, el de uno de los mejores jugadores brasileños de la historia, perdurará para siempre después de firmar una carrera destacada que abarcó las décadas de 1950, 1960 y 1970.

Actuó como pívot, ala y base, fue apodado como "el platillo volador", y lideró, junto a otros jugadores como Amaury Pasos, Algodao, Rosa Branca y Ubiratan Pereira, una generación que logró conquistar el bicampeonato mundial en 1959 y 1963, el subcampeonato en 1954 y 1970 y dos bronces olímpicos (Roma 1960 y Tokio 1964).

Posee el récord de medallas en mundiales junto a sus compañeros Amaury Pasos y Uribatan, los yugoslavos Drazen Dalipagic y Kresimir Cosic y el soviético Serguéi Belov.

Doble campeón mundial de los pesos pesados (en 1973 y 1994), George Foreman fue uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo. Fue el gigante que derribó en seis ocasiones a Joe Frezier en la primera pelea en la que conquistó el título y que sorprendió a Michael Moorer con una victoria que parecía irrealizable cuando volvió a la cima con una victoria que nadie esperaba a sus 45 años.

Pero su pelea más recordada fue la que protagonizó junto a Muhammad Alí en 1974 para defender el título de campeón del mundo en Kinshasa (República Democrática del Congo). Ambos paralizaron al mundo del deporte cuando el 30 de octubre de 1974 disputaron un combate épico, la llamada "pelea del siglo", y en la que puso contra las cuerdas a Alí.

Foreman se presentó a la cita con un invicto de 40-0 y besó la lona en el octavo asalto. Deprimido, se retiró en 1977 para volver al ring en 1987 y ganar su segundo campeonato mundial ante Evander Holyfield con 42 años el 19 de abril de 1991.

Con 82 años, el 10 de abril de 2025, falleció el holandés Leo Benhakker, el entrenador más reconocible de la Quinta del Buitre, del Ajax, del Feyenoord y de la selección de los Países Bajos. Fue el hombre que terminó de dar forma al grupo de jugadores más laureado del fútbol español durante los años 80 a quienes se les resistió una competición: la Copa de Europa.

Entre 1986 y 1989, Beenhakker dirigió al Real Madrid hacia tres de los cinco títulos de Liga que ganó de forma consecutiva. Añadió a esos trofeos una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Pero se le resistió la Copa de Europa. Hasta en tres ocasiones llegó a las semifinales, pero Bayern Múnich, PSV Eindhoven (la eliminación más dolorosa) y Milan se cruzaron en el camino.

Se marchó al Ajax, ganó la Liga, dirigió a Holanda en el Mundial de Italia 90 y volvió al Real Madrid en enero de 1992 para sufrir un cataclismo legendario: perdió la primera Liga de Tenerife en la última jornada.

Bernardo Ruiz tuvo disfrutó de una vida longeva. Falleció a los 100 años en Orihuela, donde nació y donde pasó hambre de niño, pese a lo que se convirtió en uno de los grandes ciclistas españoles de la postgerra sucesor de Julián Berrendero y coetáneo de Federico Martín Bahamontes y Jesús Loroño, enganchó a una generación de chavales que se enamoraron a la bicicleta gracias a las hazañas que protagonizó a lo largo de su carrera (1945-1958).

En todo ese tiempo, su mayor logro, sin duda, fue ganar la Vuelta a España de 1948. Pero, con el tiempo, también es muy recordado por haberse convertido en el primer español que se subió al cajón del podio en el Tour de Francia.

Lo consiguió en la edición de 1952: fue tercero por detrás de Fausto Coppi y de Stan Ockers. Con su combatividad y furia, ganó además 2 etapas del Tour de 1951, otras cuatro de la Vuelta y una del Giro. Fue, sin duda, un referente de la época y uno de los pioneros del deporte español en una época complicada.

José Araquistáin, legendario portero de las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, defendió las camisetas del Eibar, Real Sociedad, Real Madrid, Elche y Castellón. Fue internacional con España en seis ocasiones y formó parte de la expedición que participó en el Mundial de Chile de 1962, en el que jugó un partido, aquella derrota ante Brasil (2-1) que eliminó al combinado dirigido por Pablo Hernández Coronado en la fase de grupos.

Sus éxitos más relevantes los consiguió con el Real Madrid entre 1961 y 1968, donde tuvo una presencia irregular por su competencia con Antonio Betancort. En todos esos años ganó seis títulos de Liga y una Copa del Rey.

Pero, sobre todo, una Copa de Europa, la de 1966, en la que fue protagonista por una lesión de Betancort que le permitió disputar las semifinales frente al Inter y la final ante el Partizán. Su nombre aparece con letras de oro en el trofeo continental del 'Madrid de los yeyé'.

Si hay un hombre que enseñó con maestría las habilidades con las que brilló mientras fue un profesional del fútbol sobre el césped, ese no fue otro que José Manuel Ochotorena, fallecido en Valencia el 26 de octubre a los 64 años. Fue uno de los porteros más relevantes de su generación y vivió una exitosa trayectoria desde su debut, en 1979, hasta su retirada, en 1998.

En ese tiempo, formó parte de las plantillas del Real Madrid, Valencia, Tenerife, Logroñés y Racing. A la sombra de Miguel Ángel y de Buyo ganó tres Ligas, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga con la camiseta del Real Madrid, además de un trofeo Zamora con el Valencia en 1989.

Una vez retirado, no guardó en un cajón toda la experiencia acumulada durante años y se convirtió en maestro de porteros: lo disfrutaron el Liverpool, la selección española y el Valencia, el club de la ciudad en la que vivía cuando falleció por culpa de un cáncer.

Licenciado en Medicina y Cirugía, Xabier Azkagorta fue un entrenador diferente que en su época fue el técnico más joven en dirigir a un equipo de Primera División. Lo consiguió en 1983, cuando se hizo cargo del Espanyol con tan solo 29 años. Allí comenzó a expandir un mensaje diferente en la época pero normal en la actualidad: "Se juega como se vive".

Ese era su lema y en España lo aplicó también en el Sevilla, Tenerife y Valladolid. Siempre recordó con un poco de despecho que sólo le llamaban cuando había problemas, no para empezar un proyecto. El despido en 1991 del Tenerife le abrió nuevas fronteras y se hizo cargo de la selección de Bolivia, que hasta entonces sólo había jugado dos Mundiales, el de 1930 por invitación y el de 1950 tras las retiradas de Argentina y Perú.

Apodado 'El Bigotón' por su visible mostacho, clasificó a Bolivia para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Sacó lustre a una generación dorada (Erwin Sánchez, Etcheverry, Peña, Cristaldo) y se ganó el respeto de un país al que siempre regresó.

Su último baile, en 2014, consistió en llevar al Bolívar hasta las semifinales de la Copa Libertadores, todo un hito para un país que lloró la desaparición de un hombre que murió en Santa Cruz de la Sierra y tras dirigir a otra selección como la chilena y a clubes de Japón y México.

Italia no puede presumir de tener a muchos campeones masculinos en el tenis. Pero en una época en la que por España asomaban la cabeza Manolo Santana o Andrés Gimeno, Italia también tuvo a su pionero y prácticamente al único tenista capaz de ganar uno de los cuatro Grand Slam. No es otro que Nicola Pietrangeli, que falleció con 92 años y cautivó con su talento a toda una nación.

Pietrangeli consiguió ganar dos Roland Garros en 1959 y en 1960, perdió otras dos, precisamente ante Santana en 1961 y 1964. Tras su retirada, en 1976 guió como capitán a Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli y Adriano Panatta hacia la consecución de la Copa David.

Italia perdió a un campeón y sólo el mismo Panatta, ganador de Roland Garros en 1976, y Jannik Sinner, del Abierto de Australia en 2024 y 2025, repitieron la gesta del primer italiano en ganar torneos del máximo nivel.

El 4 de mayo el mundo del baloncesto despidió a una de las leyendas del Real Madrid y un habitual de las convocatorias de la selección española durante la década de los años 70 del siglo pasado. Rafa Rullán fue uno de los pocos interiores que se atrevía a lanzar de media y larga distancia.

Sus bombas lejanas y sus rebotes le hicieron ganar peso en el Real Madrid, club al que llegó de la mano de Pedro Ferrándiz en 1969. Hasta su retirada, en 1988, conquistó 14 títulos de Liga, 9 Copas y una Supercopa de España, 3 Copas de Europa (1974, 1978 y 1980), una Recopa (1984), 4 Copas Intercontinentales (1976, 1977, 1978 y 1981) además de un Campeonato de Europa con España en 1973.

Su envidiable palmarés es el resultado del trabajo de un jugador excepcional que dejó un legado difícil de igualar.