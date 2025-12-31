Etiopía y Tanzania acaban con la hegemonía keniana en los 100 años de la San Silvestre

Gizachew completó los 15 kilómetros reglamentarios en los últimos 50 metros de la competición al sobrepasar en un final de infarto a Jonathan Kipkoech, quien venía liderando la prueba desde el inicio, en 44 minutos y 28 segundos, apenas por 4 milésimas de segundos del keniano.

El tercer puesto fue para el brasileño Fabio Jesús Correia.

Esta es la octava victoria de un etíope en la categoría masculina de la maratón brasileña, consolidando al país africano como uno de los máximos líderes de la maratón internacional junto a Kenia.

En la categoría femenina, Sisilia Ginoka Panga, de 28 años, terminó la carrera en 51 minutos y 08 segundos, después de dominar con holgura la competición, por delante de la keniana Cynthia Chemweno y de la brasileña Nubia de Oliveira, que alcanzaron el segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El triunfo de la tanzana rompió una racha de ocho victorias consecutivas de las kenianas en famosa maratón de Año Nuevo.

Los seis primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como en la femenina, recibirán premios.

Los campeones se llevarán a casa 62.600 reales (unos 11.592 dólares o 9.718 euros) cada uno.

En total, se distribuirán 295.160 reales (54.659 dólares), la mayor cifra otorgada en la historia de la competición.

Todos los competidores recibirán una medalla conmemorativa, especialmente diseñada para la ocasión.

El centenario de la São Silvestre se conmemora con un año de 'atraso' debido a la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia de la covid-19.

Retomada en 2021, la carrera alcanzó este año su mayor dimensión, con un total de 55.000 inscritos, un número que superó ampliamente el récord del año pasado (37.000).

La mayoría de los corredores (55 %) provino del estado de São Paulo, pero también participaron cerca de 4.600 atletas extranjeros de países como Austria, Alemania, Sudáfrica, Colombia, España, Estados Unidos y Perú.

La prueba femenina registró un avance notable en la participación con 25.861 participantes, equivalentes al 47 % del total, frente al 38,4 % del año pasado.

Entre los hombres, la proporción cayó del 61,55 % en 2024 a 52,9 % en esta edición, reflejando un crecimiento sostenido del protagonismo femenino en la competencia.

La Corrida de São Silvestre fue creada en 1925 por el periodista Cásper Líbero, inspirado en una competición que presenció en París. La primera edición contó con apenas 60 inscritos y un recorrido de 8,8 km.

Desde entonces, la prueba se transformó en un símbolo del deporte brasileño y en una de las carreras más tradicionales del mundo.

Inicialmente reservada a hombres brasileños, la carrera se abrió a extranjeros en 1945 y a mujeres en 1975.

La portuguesa Rosa Mota es la mayor campeona de la historia, con seis victorias consecutivas entre 1981 y 1986.

Entre los hombres, el récord pertenece al keniano Paul Tergat, con cinco títulos.

Kenia sigue siendo el país con más victorias acumuladas -17 en la rama masculina y 18 en la femenina-.