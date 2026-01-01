Polideportivo
01 de enero de 2026 - 14:05

Clasificación de la prueba de saltos de Año Nuevo, en Garmisch-Partenkirchen

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2399

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- Clasificación de la tradicional prueba de Año Nuevo, la segunda del prestigioso torneo Cuatro Trampolines, que se disputó este jueves en la rampa grande de Garmisch-Partenkirchen (Alemania):

Por EFE