Audrey Pascual sigue imparable con su tercer oro consecutivo en Saalbach

Tras gana dos oros esta semana en las dos pruebas de descenso, Audrey Pascual, de 21 años, volvió a subirse a lo más alto del podio refrendando su candidatura a las medallas en los próximos Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

La joven esquiadora española marcó el mejor tiempo de todas las categorías femeninas con un crono de 1:07.49, imponiéndose a la alemana Anna-Lena Forsters, que se quedó a +4.47, y a la neerlandesa Bárbara Van Bergen, tercera a 7.85.

Audrey Pascual, referente nacional del esquí paralímpico español pese a su juventud, está completando una temporada de nieve sensacional. Comenzó con un triplete de oros en la Copa del Mundo en Steinach Am Brenner (Austria), siguió con una plata en descenso en Santa Caterina (Italia) y prolongó su buen rendimiento con un oro y una plata en gigante en Saint Moritz (Suiza). Esta semana, en Saalbach, encadena tres oros.

La progresión de la madrileña está siendo imparable. La pasada temporada se llevó el Globo de Cristal en el SuperGigante (SG), conquistó la plata mundialista en eslalon en Maribor (Eslovenia) y en su palmarés ya lucen casi veinte medallas en diferentes pruebas de la Copa del Mundo.

Audrey Pascual (Madrid, 2004), que actualmente tiene su base de entrenamientos en Sierra Nevada, nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

La joven deportista probó el esquí por primera vez a los once años en La Pinilla. En un principio no le gustó eso de tener que depender de las órdenes de un monitor. Solo quería pasar tiempo con sus primas sin ninguna pretensión por competir. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollará una carrera sobre los esquíes.

En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa. Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve. EFE