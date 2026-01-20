El Real Madrid abrirá una escuela de fútbol en Jalisco

"Hemos materializado que la Fundación Real Madrid tenga su clínica permanente en Jalisco por los próximos 5 años", confirmó el gobernador mexicano en la capital española.

La escuela comenzará su andadura con 250 niños de entre 11 y 15 años "que serán capacitados en los valores del deporte", aunque esperan aumentar esa cifra hasta los 750 alumnos, según Lemus.

Además del acuerdo con el Real Madrid, el gobernador también adelantó que el estado mexicano trabaja en un acuerdo con el Camino de Santiago para potenciar el turismo religioso, muy presente en las culturas mejcicanas y españolas, durante un desayuno informativo de Europa Press.