25 de enero de 2026 - 20:39

Sur Centro de Handball Masculino de Mayores: Se esfumaron ilusiones mundialistas

Luis Fiore intenta sortear la defensa chilena.
La selección paraguaya no logró concretar el sueño de estar por primera vez en un Mundial Masculino, al perder en su último partido contra Chile en el Campeonato Sur Centro América SCA Adulto que se disputó en el SND Arena hasta el sábado. Argentina fue la mejor desde el inicio hasta el final del torneo regional.

En el último partido del certamen de balonmano, al que Paraguay todavía podía acceder a uno de los 4 cupos mundialistas en juego, Chile derrotó a los albirrojos por 36-29, en la última jornada sabatina.

De todas formas, las chances prácticamente eran nulas por la gran diferencia de goles que había que sacar contra los trasandinos para intentar ubicarse en cuarta posición, por delante de Chile o Uruguay.

El partido clave se disputó el viernes, contra Uruguay, pues con la victoria Paraguay iba tener 4 puntos, luego de vencer a Perú.

Fue victoria charrúa por 30-24 y festejo mundialista, pues los uruguayos se quedaron con el cuarto pasaporte al Mundial 2027, con sede a confirmar.

* Argentina, la mejor. El magnífico campeón del SCA fue la representación argentina, que doblegó por la mínima diferencia a Brasil, por el score de 26-25.

Argentina se consagró campeón invicto del SCA en Asunción, derrotando en la final a Brasil.
La tabla de posiciones quedó así:

Argentina 10 puntos (campeón invicto), Brasil 8, Chile 6, Uruguay 4 (clasificados al Mundial), Paraguay 2, Perú 0.