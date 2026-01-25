Sur Centro de Handball Masculino de Mayores: Se esfumaron ilusiones mundialistas

En el último partido del certamen de balonmano, al que Paraguay todavía podía acceder a uno de los 4 cupos mundialistas en juego, Chile derrotó a los albirrojos por 36-29, en la última jornada sabatina.

De todas formas, las chances prácticamente eran nulas por la gran diferencia de goles que había que sacar contra los trasandinos para intentar ubicarse en cuarta posición, por delante de Chile o Uruguay.

Lea mas: Despedida contra Chile

El partido clave se disputó el viernes, contra Uruguay, pues con la victoria Paraguay iba tener 4 puntos, luego de vencer a Perú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue victoria charrúa por 30-24 y festejo mundialista, pues los uruguayos se quedaron con el cuarto pasaporte al Mundial 2027, con sede a confirmar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Argentina, la mejor. El magnífico campeón del SCA fue la representación argentina, que doblegó por la mínima diferencia a Brasil, por el score de 26-25.

La tabla de posiciones quedó así:

Argentina 10 puntos (campeón invicto), Brasil 8, Chile 6, Uruguay 4 (clasificados al Mundial), Paraguay 2, Perú 0.