La Fiscalía colombiana abre investigación al exciclista Lucho Herrera por 4 desaparecidos

La decisión la tomó una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos contra los hermanos Herrera "como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002", señaló la entidad en un comunicado.

"Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que (Lucho y Rafael Herrera) habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera", señaló hoy la Fiscalía.

El caso contra Herrera salió a la luz en abril del año pasado cuando la jueza María del Pilar Bocarejo, del Juzgado Cuarto Penal con Función de Conocimiento de Fusagasugá, pidió a la Fiscalía que investigue la presunta participación del exciclista en un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos con la ayuda de paramilitares.

El exciclista al parecer se relacionó con paramilitares para tener protección tras haber sido secuestrado por la guerrilla de las FARC en el año 2000.

La jueza explicó en una audiencia el año pasado que, en un proceso contra el exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez, condenado por la desaparición de las cuatro personas, éste "realizó señalamiento directo en contra de Lucho Herrera en la diligencia indagatoria del 11 de octubre de 2022".

Según la versión de Gómez, alias Ojitos, y de otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, ambos recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera para desparecer a los vecinos, al parecer con la intención de quedarse con sus tierras.

"Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania (Cundinamarca), y entregados a sus familiares en diciembre de 2025 (...) Entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos", indicó la Fiscalía.

Según el ente acusador, "por estos hechos, los hermanos Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, que se realizará el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada".

"Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad que fue conocido en la presente investigación", agregó la Fiscalía.

Herrera, hoy de 64 años, fue el primer ciclista del país en ganar la camiseta de campeón de la montaña en las tres grandes vueltas, además de conquistar la Vuelta a España de 1987.

El 18 de julio de 1984 se convirtió además en el primer ciclista latinoamericano en ganar una etapa en el Tour de Francia, la número 17, con llegada en Alpe d'Huez, una victoria que vistió de fiesta a Colombia.