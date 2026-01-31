Inglaterra aventaja a por la mínima al equipo mundial en el duelo de golf de futbolistas

El campeonato se celebra durante dos días en el campo de Robinswood Golf Club de Bangkok (Tailandia), por lo que el desenlace se dirimirá mañana, domingo, con los partidos individuales, informa la organización en su web.

Los galeses Gareth Bale y Ryan Giggs, el portugués Luis Figo, el argentino Gabriel Batistuta, el neerlandés Ruud Gullit, el francés David Ginola, el italiano Gianfranco Zola o el ucraniano Andriy Shevchenko son algunos de los doce exfutbolsitas que participan en el 'Team World'.

En el equipo rival, juegan Robbie Fowler, John Terry, Michael Carrick, Paul Ince, Joe Hart, Theo Walcott, Andy Cole y Teddy Sheringham, entre otros.

En la jornada de hoy, los duelos fueron entre parejas con golpes alternos. Entre las victorias inglesas, estuvieron la de Cole y Jimmy Bullard contra Bale y el también galés Aaron Ramsey.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A favor del conjunto mundial, sobresalió el triunfo de Shevchenko y el exdelantero del Manchester United Dwight Yorke, de Trinidad y Tobago, que superaron a Sheringham y Lee Sharpe.

También ganaron Gullit y Ginola a Hart y Walcott, mientras que entre los empates, estuvo el de Terry-Jermaine Jenas y Zola-Batistuta.

Uno de los alicientes del torneo es que el jugador que emboque en un solo golpe uno de los hoyos par tres recibirá diez millones de dólares (unos 8,5 millones de euros) y Batistuta fue el que más se aproximó al quedar su bola a apenas 3,5 metros del agujero.