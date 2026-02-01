Inglaterra se impone al equipo mundial en el torneo de golf de exfutbolistas

"Es probablemente el mejor momento de mi vida", confesó Sharpe, excentrocampista de equipos como Manchester United, Brandford y Leeds, tras embocar el 'putt' decisivo, informa la organización del torneo en su web.

La victoria permitió al equipo inglés retener el trofeo, disputado durante dos jornadas en el Robinswood Golf Club de Bangkok (Tailandia) con doce jugadores por bloque.

Después de los partidos por parejas de ayer, sábado, que dieron el liderato a los ingleses por la mínima -8.5 frente a 7.5-, el torneo se dirimió con los individuales.

El equipo mundial, con exjugadores como el galés Gareth Bale y Ryan Giggs, el portugués Luis Figo, el argentino Gabriel Batistuta, el neerlandés Ruud Gullit, el francés David Ginola o el italiano Gianfranco Zola, llegó a ponerse líder, pero no pudieron aguantar el ritmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mano a mano entre Jimmy Bullard y Bale, terminó en empate, después de que el exjugador del Real Madrid remontara cuatro golpes.

Los ingleses sumaron victorias de la mano de Phil Jones, Phil Jagielka, Joe Hart y Jermain Jenas.