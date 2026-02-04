El uruguayo Petit espera que el Granada acabe temporada "en el sitio que le corresponde"

Petit, cedido hasta final de temporada en el Granada por el Betis, se definió a sí mismo como “un delantero al que gusta participar en el juego y asociarse con los compañeros”.
“Tengo que estar pendiente a los espacios detrás de los centrales para llegar al gol. Puedo aportar energía a un equipo que no está en la situación en la que debería estar”, añadió en declaraciones a los medios del club.
Petit, que ya ha jugado los tres últimos partidos del equipo, pretende aportar al Granada “energía y ganas para dar cosas en la fase ofensiva” porque cree que para eso están los delanteros.
El atacante uruguayo, de 19 años, cree que el Granada es un equipo que “genera muchísimo”, por lo que su función es hacerse “fuerte con los centrales” y dar “continuidad al juego”.
“Quiero agradecer el apoyo de la afición, espero que todo salga bien y que el Granada termine la temporada en el sitio que le corresponde. Vamos a hacer lo máximo para conseguirlo tanto mis compañeros como yo”, subrayó Petit.