Mattia Casse lidera el dominio italiano en el segundo entrenamiento de descenso

Casse, ganador en diciembre de 2024 del supergigante de Val Gardena-Groeden (Italia), marcó en la pista de Stelvio de la estación de Bormio un crono de 1:52.85 con el que precedió en la clasificación a sus compatriotas Florian Schieder (1:53.30) y Giovanni Franzoni (1:53.72).

Los franceses Maxence Muzaton y Nils Allegre, ambos con 1:53.84, ocuparon la cuarta plaza y el suizo Alexis Monney fue sexto con 1:54.01.

El estadounidense Ryan Cochran-Siegle, medallista de plata en el supergigante olímpico de Pekín 2022 y el más rápido en el primer entrenamiento disputado el miércoles, ocupó en esta ocasión la vigésima octava plaza con 1:56.04, en tanto que la gran figura del momento del esquí alpino y vigente campeón de la Copa del Mundo de esquí alpino, el suizo Marco Odermatt, fue vigésimo tercero con 1:55.57.

La prueba de descenso de los Juegos de disputará el sábado a partir de las 11.30 (10.30 GMT).

