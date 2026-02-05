Venezuela celebra torneo internacional de béisbol tras cambio de sede de Serie del Caribe

"A pocos minutos que inicie la gran Serie de las Américas, que se va a llevar a cabo en Caracas, Venezuela, siete países estarán participando y mi invitación es a que asistan", indicó Rodríguez en un corto video publicado en X.

La líder chavista indicó que este torneo, que se jugará desde este jueves hasta el 13 de febrero, se celebrará en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, así como en el estado La Guaira.

A finales de diciembre pasado, la Asociación de Ligas de Béisbol de las Américas (ABAM) informó que tras un acuerdo con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se decidió que Venezuela sería el país anfitrión de la segunda edición de este campeonato.

Además del país suramericano, también participan Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El anuncio de este acuerdo se dio dos semanas después de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informara que Caracas ya no sería la sede de la Serie del Caribe 2026 y que el torneo se jugaría en Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco.