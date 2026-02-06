Adam Yates favorito en el Tour de Omán, donde estarán Movistar, Burgos y Caja Rural

Una prueba de cinco etapas que incluye terreno para todos, desde esprints, a jornadas explosivas y algún día de montaña que marcará la diferencia. A la cita acuden Movistar, Burgos Burpellet BH y Caja Rural Seguros RGA como escuadras españolas.

El UAE de Yates será el equipo a batir, con el británico para la general y el aliciente de ver en acción a los españoles Pablo Torres y Marcos Freire, hijo de Óscar Freire, triple campeón mundial.

Los principales rivales podrían venir del Visma, con el estadounidense Sepp Kuss de líder, o del Soudal, con el francés Valentin Paret Peintre a la cabeza. Por parte española el Movistar jugará sus bazas en la montaña con los colombianos Nairo Quintana, Diego Pescador y Einer Rubio, pero en otros terrenos tendrá mucho que decir con Iván García Cortina, Roger Adriá o el eritreo Natnael Tesfatsion.

El Burgos tratará de aprovechar la experiencia del veterano Jesús Herrada y confía en el guatemalteco Sergio Chumil en la montaña. Pos su parte, el Caja Rural apostará con el colombiano Fernando Gaviria en las llegadas al esprint.

La jornada inaugural partirá del Ministerio de Turismo y afrontará una dificultad por la costa de Bushar (3,4 km al 9,6%) antes de una zona junto al mar que llegará al Sumidero de Bimmah, donde se explicarán los velocistas. La siguiente oportunidad no les llegará hasta la cuarta etapa.

El resto de etapas no serán cómodas, ya que presentarán numerosas subidas, con la cita clave en las rampas de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain, 5,7 km al 10 por ciento), donde los favoritos están citados para decidir la general.

En la segunda etapa habrá batalla en las colinas de Yitti, y en la tercera el pelotón tendrá que asumir la subida a la Eastern Mountain (3,5 km al 8,2 %), donde la general se empezará a perfila.