Ensayo descenso femenino se aplaza por escasa visibilidad, Vonn debe esperar para probarse

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con una rodilla de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse- se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, anunció el pasado martes que quiere competir en las pruebas olímpicas.

Este viernes, el entrenamiento se paró después de que hubiesen completado la pista Tofana sólo tres esquiadoras y después de que se cayese -sin lamentar daños- la eslovena Ilka Stuhec.

Si fuera posible, se intentaría completar más adelante; si no, quedará definitivamente aplazado hasta el sábado.

El descenso femenino está previsto para el domingo; y, antes de disputarse, el reglamento señala que, al menos, debe completarse un entrenamiento con anterioridad.

