Polideportivo
06 de febrero de 2026 - 09:10

Ensayo descenso femenino se aplaza por escasa visibilidad, Vonn debe esperar para probarse

Cortina d'Ampezzo (Italia), 6 feb (EFE).- El primer entrenamiento para el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que no se pudo disputar el jueves por la fuerte nevada caída en la citada estación de los Dolomitas italianos -sede de las competiciones de mujeres del deporte rey invernal- se ha aplazado a causa de la escasa visibilidad en algunas zonas, por lo que la estadounidense Lindsey Vonn tendrá que esperar para probarse.

Por EFE

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con una rodilla de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse- se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, anunció el pasado martes que quiere competir en las pruebas olímpicas.

Este viernes, el entrenamiento se paró después de que hubiesen completado la pista Tofana sólo tres esquiadoras y después de que se cayese -sin lamentar daños- la eslovena Ilka Stuhec.

Si fuera posible, se intentaría completar más adelante; si no, quedará definitivamente aplazado hasta el sábado.

El descenso femenino está previsto para el domingo; y, antes de disputarse, el reglamento señala que, al menos, debe completarse un entrenamiento con anterioridad.

