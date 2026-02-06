España busca ante Inglaterra sus primeros puntos

El seleccionador de España, el argentino Max Caldas, aseguró antes del inicio del torneo que lo afrontan con la idea de ser ambiciosos y ante Países Bajos, vigente campeón del torneo, llegó a disfrutar de un 2-0 a favor, pero no pudo contener el empuje de la selección neerlandesa, que acabó por llevarse el triunfo por 3-4.

España afrontará su encuentro ante Inglaterra más descansada que su rival, aunque la selección británica lo hará con la confianza reforzada tras haber logrado empatar contra Países Bajos, en un choque que acabó 2-2 y en el que se llevó por 3-1 el desempate en penaltis.

Como España, la selección inglesa se adelantó 2-0 en el marcador, pero en su caso sí que pudo aguantar la presión rival para salvar al menos un empate.

Para Inglaterra fue el quinto encuentro en esta FIH Pro League y su segundo empate, puesto que firmó tablas con Belgica en diciembre. En esa cita del último mes de 2025 en Dublín (Irlanda), ganó un partido, contra Alemania (1-4) y perdió dos, también contra Alemania y contra Bélgica (2-3).

