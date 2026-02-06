Sonny Jurgensen, miembro del Salón de la Fama de la NFL, fallece a los 91 años

"Pocos jugadores podían competir con el genuino amor de Sonny Jurgensen por este deporte que perduró mucho después de su etapa como jugador", aseveró Jim Porter, presidente del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Jurgensen tuvo una carrera de 18 años en la NFL que arrancó en 1957 con los Philadelphia Eagles, con los que alcanzó el campeonato de 1960, y concluyó en 1974 con los entonces llamados Washington Redskinds.

"Su carrera como quarterback de Eagles y Redskins en 18 temporadas, y, más tarde, como locutor en Washington durante varias décadas, cautivó al público e introdujo el deporte a generaciones de aficionados. Ver a Sonny lanzar un balón era como ver a un maestro artesano crear una obra de arte", agregó Porter.

El ex mariscal de campo nacido en Wilmington, North Carolina, en 1934, completó a lo largo de su carrera 4.262 pases para 32.224 yardas y 255 anotaciones; sufrió 189 intercepciones.

En 1967 implantó un récord de 3.747 yardas de pase y 31 anotaciones, en una época en la que en la liga predominaba el ataque terrestre. Su marca se mantuvo hasta que en 1979 fue rota por el miembro del Salón de la Fama, Dan Fouts, de San Diego Chargers, con la primera campaña de 4.000 yardas por envío.

Sonny obtuvo cinco selecciones al Pro Bowl, fue designado en dos ocasiones All-Pro, terminó cinco veces como líder pasador y en dos ocasiones como número uno en touchdowns.

Gracias a estos registros forma parte del equipo de la década de la NFL de los años 60 y su nombre está en el Salón de la Fama de los Eagles y en el Anillo de Honor de Washington, equipo en el que su número nueve está retirado.

Forma parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional desde 1983.

"Estamos enormemente orgullosos de la increíble vida y logros en el campo de Sonny, que estuvieron marcados no sólo por un brazo de oro, sino también por su espíritu e intelecto intrépidos que le valieron un lugar entre las leyendas de Canton, Ohio", afirmaron los Washington Commanders en un comunicado.