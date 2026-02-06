Svindal: "Lo importante ahora es ver si se le hincha o no la rodilla (a Lindsey Vonn)"

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con una rodilla de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse- se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, anunció el pasado martes que quiere competir en las pruebas olímpicas.

La estadounidense, campeona olímpica (hace 16 años), doble oro mundial (hace 17) y cuádruple ganadora de la Copa del Mundo -en la que con las dos que lleva esta temporada elevó a 84 su tercera marca histórica de victorias en esa competición- se probó este viernes, sin aparentes problemas, en el primer entrenamiento para el descenso, la prueba reina, que en el caso de las mujeres, tendrá lugar en Cortina d'Ampezzo el próximo domingo.

"Ahora lo que hay que ver es si se le hincha o no la rodilla", declaró Svindal, como esquiador dos veces ganador de la Copa del Mundo -competición en la que cuenta 36 victorias-, doble campeón olímpico -que en los Juegos de Vancouver 2010 (Canadá) capturó una medalla de cada metal- y quíntuple campeón del mundo, con trece trofeos en grandes eventos.

"Ella tiene que tomarse las cosas con calma ahora", dijo Svindal en referencia a Vonn, que no efectuó declaraciones después del entrenamiento. "El que no tiene calma ahora soy yo", comentó, entre risas, Svindal este viernes en Cortina d'Ampezzo.

