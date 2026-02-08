Breezy Johnson: En meta no sabía si me daría para oro, pero sí para medalla

Así lo explicó, en la rueda de prensa que tuvo lugar en Cortina, Johnson, nacida hace 30 años en Jackson (Wyoming), que sucede en el historial de la prueba a la suiza Corinne Suter -ganadora hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022- y que emuló, apenas 24 horas después, al suizo Franjo Allmen, que, al igual que ella, había conseguido el título mundial de la disciplina hace un año, en Saalbach (Austria) y que se proclamó -en el caso del helvético, en Bormio- campeón olímpica de la disciplina apenas unas horas antes.

"En la zona de meta no estaba seguro de que mi tiempo fuese lo suficientemente bueno para el oro, porque había cometido un par de pequeños fallos; aunque sí pensaba que me llegaría para la medalla", comentó Breezy, que nunca ha ganado en la Copa del Mundo, en la que suma, no obstante, nueve podios; pero que ahora acaba de añadir a los dos títulos mundiales ganados el año pasado en Saalbach (Austria) un oro olímpico, que podría duplicar el próximo martes si, como todo indica, disputa junto a Mikaela Shiffrin la combinada: una disciplina en la que ambas festejaron oro intercontinental la pasada temporada en los citados campeonatos de Salzburgo; en los que la modalidad, que antes era individual, pasó a disputarse por parejas.

Johnson también se acordó de su compatriota Lindsey Vonn, mito del esquí alpino, de 41 años, que compitió con una rodilla de titanio y la otra lesionada y que fue triste protagonista de la jornada, al tener que ser evacuada en helicóptero tras caerse de forma estrepitosa en la parte alta del recorrido.

"Me duele el corazón por ella; no todo el mundo se da cuenta del trabajo que le metemos a todo esto para poder estar aquí. Espero que no sea muy grave lo que tiene", dijo Breezy en referencia a Vonn, que curiosamente había sido la última campeona olímpica estadounidense de la disciplina, en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, en Canadá.

"Es muy loco, ganar en esta disciplina, que yo considero la principal del esquí. Y que la ganemos estadounidenses es algo tremendo", comentó Johnson, que "no" sabe el motivo por el que no ha ganado aún en la Copa del Mundo y sí en grandes eventos.

"Yo siempre salgo a ganar; también lo intento en la Copa del Mundo, del mismo modo que lo hago en Juegos y en Mundiales. No sabría decir el motivo", apuntó la flamante campeona olímpica de descenso este domingo en Cortina d'Ampezzo.