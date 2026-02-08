Breezy Johnson, nueva campeona olímpica de descenso

Breezy, de 30 años, cubrió los 2.572 metros de la pista Tofana -con salida a 2.320 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 36 segundos y diez centésimas, sólo cuatro menos que la alemana Emma Aicher, segunda en una prueba marcada por el accidente sufrido por otra estadounidense, la mítica Lindsey Vonn, que había vuelto a ganar a los 41 años con una rodilla de titanio y que buscaba una gesta, al competir con rotura de ligamento anterior y el menisco dañado en la otra: la izquierda.

La italiana Sofia Goggia acabó tercera, capturando la medalla de bronce, en una prueba que estuvo interrumpida durante unos veinte minutos para evacuar de la pista Tofana, en helicóptero, a la legendaria Vonn; que fue trasladada por esa vía a un hospital.