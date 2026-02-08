Polideportivo
08 de febrero de 2026 - 09:00

Breezy Johnson, nueva campeona olímpica de descenso

Cortina d'Ampezzo (Italia), 8 feb (EFE).- La estadounidense Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, ganó este domingo el oro olímpico en el descenso de esquí alpino, al imponerse en la prueba de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) disputada en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV edición de una cita olímpica invernal.

Por EFE

Breezy, de 30 años, cubrió los 2.572 metros de la pista Tofana -con salida a 2.320 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 36 segundos y diez centésimas, sólo cuatro menos que la alemana Emma Aicher, segunda en una prueba marcada por el accidente sufrido por otra estadounidense, la mítica Lindsey Vonn, que había vuelto a ganar a los 41 años con una rodilla de titanio y que buscaba una gesta, al competir con rotura de ligamento anterior y el menisco dañado en la otra: la izquierda.

La italiana Sofia Goggia acabó tercera, capturando la medalla de bronce, en una prueba que estuvo interrumpida durante unos veinte minutos para evacuar de la pista Tofana, en helicóptero, a la legendaria Vonn; que fue trasladada por esa vía a un hospital.