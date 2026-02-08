Breezy Johnson, oro olímpico de descenso al ganar una prueba marcada por accidente de Vonn

Breezy, de 30 años, cubrió los 2.572 metros de la pista Tofana -con salida a 2.320 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 36 segundos y diez centésimas, sólo cuatro menos que la alemana Emma Aicher, segunda en una prueba marcada por el accidente sufrido por otra estadounidense, la mítica Lindsey Vonn, que había vuelto a ganar a los 41 años con una rodilla de titanio y que buscaba una gesta, al competir con rotura de ligamento anterior y el menisco dañado en la otra: la izquierda.

La italiana Sofia Goggia acabó tercera, capturando la medalla de bronce en una prueba que estuvo interrumpida durante unos veinte minutos para evacuar de la pista Tofana, en helicóptero, a la legendaria Vonn, que fue trasladada por esa vía a un hospital.

Johnson, natural de Jackson (Wyoming), emuló, apenas 24 horas después, al suizo Franjo Allmen, que, al igual que ella, se alzó con el título mundial de la disciplina hace un año, en Saalbach (Austria) y que se proclamó campeón olímpico de descenso en estos Juegos.

Breezy sucede en el historial olímpico de la disciplina a la suiza Corinne Suter, ganadora hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022.

