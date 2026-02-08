Coventry, a Vonn: "Siempre serás una campeona olímpica"

"Querida Lindsey, todos pensamos en ti. Eres una increíble inspiración y siempre serás una campeona olímpica", indicó Coventry en apoyo y reconocimiento a la deportista norteamericana, que se cayó en el tramo inicial del descenso y, tras ser atendida en la propia pista, tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Vonn, de 41 años y una de las principales figuras de la historia del esquí alpino, está "lesionada, pero estable y en buenas manos", según indicó su federación horas después del percance.

La estadounidense participó en el descenso pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido en la otra el pasado viernes una rotura del ligamento cruzado al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza).