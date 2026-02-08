El noruego Klaebo suma su sexto oro olímpico en los 10+10 kilómetros de Milán-Cortina

Klaebo batió en los últimos metros al francés Mathis Desloges, que llegó a 2:00 segundos del nórdico, y a su compatriota Martin Nyenget, medalla de bronce a 2:1.

El ruso Savelli Korostelev fue cuarto a 3.6 del noruego.

Otro galo, Hugo Lapalus, cerró en la quinta posición el grupo cabecero ya a 11.8 de Klaebo, mientras que uno de los favoritos, el noruego Harald Amundsen, se cayó y solo pudo ser sexto a 30.4 de su rival y compatriota.

Con seis títulos olímpicos, quince oros mundiales y 107 victorias en la Copa del Mundo, competición cuya general ha ganado en cinco ocasiones, Klaebo es el esquiador de fondo en activo más laureado en el ámbito internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Klaebo, nacido hace 29 años en Oslo, que suma un total de 26 medallas en grandes eventos, avanza con firmeza hacia un sexto Globo de Cristal, liderando la general de la Copa del Mundo con 1.539 puntos, 381 más que Harald Amundsen.