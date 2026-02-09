La UCI delega en la ITA para fortalecer la independencia de su programa antidopaje

Se trata de un paso anunciado por la UCI para impulsar la gestión de la lucha contra el dopaje en el ciclismo. Este lunes, el organismo rector, presidido por David Lappartient, anunció que delegará sus actividades de persecución penal por infracciones de las normas antidopaje y de las obligaciones de localización en la ITA.
Desde 2021 la ITA se encarga de las actividades operativas, concretamente de la planificación y ejecución de controles, la revisión de las Autorizaciones de Uso Terapéutico (TUA), la supervisión de los pasaportes biológicos, la recopilación de información y las investigaciones.
Sin embargo, la UCI también se ha encargado de la gestión de los resultados y de las posibles sanciones.
A partir de ahora, tras la decisión unánime del Comité Directivo de la UCI en su reunión celebrada en Beveren (Bélgica) los días 29 y 30 de enero, la ITA asumirá la responsabilidad de estos procedimientos legales.
"Desde que delegó los aspectos operativos de su programa antidopaje a la ITA en 2021, la UCI y la comunidad ciclista han podido apreciar plenamente la profesionalidad de este organismo internacional antidopaje independiente", explicó Lappartient.
La UCI confía "en la gestión de los resultados a la ITA para avanzar hacia un deporte más ético".
"Felicitamos a la UCI por la claridad y la coherencia de su camino hacia la independencia, así como por su continuo liderazgo en la protección del deporte limpio", dijo Benjamin Cohen, director general de la ITA.