09 de febrero de 2026 - 13:55

Las medallas de Milán Cortina 2026, bajo investigación por defecto de fábrica

Roma, 9 feb (EFE).- Varios medallistas olímpicos en Milán Cortina 2026 acusaron en estos primeros días de competición problemas con las medallas, al parecer con un enganche demasiado endeble que hace que se suelten con facilidad, lo que preocupa a la organización, que ya está investigando lo sucedido.

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, oro en descenso, fue una de las primeras en expresar su decepción al ver cómo su medalla se separó de la cinta en plena celebración.

"No saltéis si tenéis la medalla colgada. Estoy segura de que alguien la arreglará, no está del todo rota", comentó en rueda de prensa tras su éxito.

No es la única atleta que ha sufrido problemas. La italiana Lucia Dalmasso confesó, tras su bronce en snowboard, en gigante paralelo, que se le separó en dos ocasiones.

Andrea Francisi, responsable de operaciones de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, aseguró en rueda de prensa este lunes que la organización conoce la situación.

"Hemos visto que algunas medallas se han roto, hemos visto las imágenes y estamos tratando de averiguar en detalle si existe algún problema. Obviamente, estamos prestando mucha atención al tema, ya que la medalla es el triunfo y el sueño de todo atleta", dijo.

Además, otros casos atletas que tuvieron problemas con las medallas son la patinadora artística estadounidense Alysa Lui (oro en equipos), el biatleta alemán Justus Strelow (bronce relevo mixto) o la esquiadora sueca Ebba Andersson (plata en esquí de fondo).