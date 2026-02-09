Tim Heemskerk, el entrenador de Vingegaard desde su debut profesional, abandona el Visma

Redacción deportes, 9 feb (EFE).- Tim Heemskerk, el entrenador del Visma Lease a Bike que ha trabajado junto al danés doble ganador del Tour de Francia desde su debut profesional, ha abandonado el equipo al perder "la creatividad y la pasión" en el desempeño de su función, según anuncia en sus redes la propia formación.