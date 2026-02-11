Waterpolista Leitón: "Es un reconocimiento a mi lucha por la diversidad de cuerpos"

"Es un reconocimiento a la carrera deportiva, pero también a toda la labor que hay detrás, de la referente en la que me he convertido para luchar por la diversidad de cuerpos. Es toda una trayectoria y solo puedo decir que estoy orgullosa, porque no es solo para mí, sino para todo mi deporte", dijo.

Leitón, que sufrió una campaña de acoso en redes sociales por su físico y publicó en octubre un libro titulado XXL, explicó tras la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2023 y 2024 en el palacio de El Pardo que hizo llegar un ejemplar a los Reyes, con los que ha podido conversar sobre el mismo.

"Me ha estado diciendo Su Majestad que le ha gustado, que gracias por la labor, sobre todo para todos los niños y niñas más pequeños que pueden estar sufriendo una situación de acoso, de bullying' y al final es reconfortante quesu aprobación también esté en este libro", comentó.

Sobre su consideración como ejemplo para hacer frente a situaciones de acoso, Leitón destacó que es "súper importante" mostrarse como un "referente en el agua", después de llevar toda la vida jugando al waterpolo", aunque también "es importante lo de fuera, todos los valores que ha inculcado el deporte" y que ha aprendido.

"Al final es la manera de que los demás también lo vean, que esos niños vean todo el trabajo que hay, no solo dentro, sino todo el que hay fuera. No solo el deporte, sino todas las horas que invierto, desde cómo trabajo mi salud mental para poder llegar a ser una gran deportista, pero también las horas que invierto en estudiar, para tener una salida laboral cuando se me acabe el deporte y en la manera en que me he de comunicar y cómo se ha de comunicar la gente", añadió.