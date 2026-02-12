Federica Brignone, nueva campeona olímpica de supergigante

'Fede', de 35 años, logró este jueves el único trofeo que le faltaba en su brillante carrera deportiva al imponerse en la pista Tofana, cuyos 2.105 metros -con salida a 2.195 metros de altitud y un desnivel de 635- cubrió en un minuto, 23 segundos y 41 centésimas; 41 menos que la francesa Romane Miradoli, que capturó la medalla de plata; en una carrera en la que la austriaca Cornelia Hütter -tercera, a 52 centésimas- se hizo acreedora, en su última comparecencia olímpica, al bronce.

Brignone sucede en el historial de la prueba a la suiza Lara Gut-Behrami, ganadora del oro hace cuatro años en los Juegos de Pekín.