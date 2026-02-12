Regina Martínez hace historia y se lleva el aplauso de las medallistas en esquí de fondo

La mexicana se emocionó en su paso por meta. Hizo historia patria en unos Juegos al ser la primera en esta modalidad en la que acabó última, pero con el reconocimiento mundial del deporte y, sobre todo y más palpable, el de las otras tres triunfadoras de la disciplina, que aguardaron su llegada para recibirla con honores.

Recibió primero el abrazo de la brasileña Bruna Moura. Después, la enhorabuena de las tres medallistas, las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, y la estadounidense Jessie Diggins, quienes esperaron la llegada de su rival conscientes del momento histórico.

Los 10 kilómetros que cubrió fueron lo de menos, porque la imagen quedará para la historia olímpica. Tres medallistas abrazando a una mexicana que marcó un hito para su país después de iniciarse en el esquí de fondo con 28 años, mientras compaginaba estudios de medicina.

Martínez descubrió el esquí de fondo cuando vivía en Minnesota, padeciendo "frío, soledad y depresión estacional". "El esquí de fondo me salvó y me devolvió un sueño", reconoció a Olympics.com.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mexicana dejó una de las imágenes de estos Juegos Olímpicos de Invierno, como ejemplo de superación y perseverancia para abrir nuevos horizontes al deporte mexicano.