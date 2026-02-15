Ström repite, le roba el protagonismo a Prevc y gana el primer oro en el trampolín largo

En una resolución apretada y emocionante, Ström, que saltó 130,5 y 132 metros para sumar 284,8 puntos, desbancó del primer puesto a su compatriota Eirin Maria Kvandal, líder tras la primera ronda, que -con dos saltos de 129 y 133 metros y medio- se quedó a 2,1 puntos de la flamante doble campeona olímpica.

La eslovena Nika Prevc, gran dominadora del circuito femenino, teórica favorita al oro y que era quinta tras la primera ronda; se tuvo que conformar con el bronce.

Con la victoria de este domingo, Ström, de 27 años, que se presentó en Italia con un palmarés que ni de lejos se acercaba al de Prevc, desde el pasado marzo plusmarquista mundial -con un salto de 236 metros, en Vikersund (Noruega)- le acabó robando el protagonismo a la eslovena, que llegaba a los Juegos como favorita a todo; pero se tuvo que conformar con haber capturado 'sólo' una medalla de cada metal. Algo que, en condiciones normales, sería motivo de festejo para la mayoría de los deportistas. Pero no para Nika, cuyo hermano Domen sí había cumplido, apenas 24 horas antes, al ganar oro en esta rampa.

Nika ya se había visto sorprendida hace dos sábados, en la primera jornada que repartió trofeos, cuando, a pesar de ganar plata, acabó llorando, sin querer admitir que el triunfo se lo había llevado Ström, siete años mayor que ella, pero con cuatro triunfos en la Copa del Mundo -uno esta temporada- frente a los 35 de la 'mujer voladora' de Kranj', trece veces exitosa este curso.

Doble campeona mundial y doble ganadora de la Copa del Mundo, Prevc se resarció de alguna forma con el oro en la prueba por equipos mixtos que ganó para Eslovenia junto a su hermano Domen, a Anze Lanisek y a Nika Vodan, novena este domingo.

Quinta en la primera ronda, por detrás de cuatro noruegas -Silje Opseth y Heidi Dyhre Traaserud, eran tercera y cuarta, antes de perder dos puestos en el acto decisivo-, Prevc reaccionó en la segunda ronda; pero sólo le llegó para un tercer puesto que le pareció insuficiente. La sueca Silje Opseth avanzó las dos plazas que perdieron las anteriores y concluyó cuarta.

La gran ganadora de estos Juegos fue Ström, que regresará a su Alta natal con dos oros.

Nika, de 20 años, tiene tiempo suficiente por delante para asimilar que salir de unos Juegos Olímpicos con un oro, una plata y un bronce no es, para nada, un fracaso. Y si las lesiones no lo impiden, a la eslovena le quedan muchas temporadas por delante para confirmar que es la mejor de la historia.