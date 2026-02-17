Shiffrin afronta el eslalon, su última oportunidad de oro, con el dorsal 7

A los 30 años, hace mucho que Shiffrin, que avanza firmeza hacia su sexto gran Globo de Cristal, lo ha ganado absolutamente todo en el deporte rey invernal, en el que este miércoles, en Cortina d'Ampezzo buscará su tercer oro olímpico, después del de eslalon que ganó en los Juegos de Sochi (Rusia), en 2014; y del de gigante que capturó, cuatro años después, en los de PyeongChang, en Corea del Sur.

Pero si hay dos plusmarcas históricas absolutas (entre mujeres y hombres) que destacan en el extraordinario palmarés de la 'súper-depredadora' de Vail (Colorado) son la de victorias en Copa del Mundo, 108 en total -siete esta temporada- y las de triunfos en una misma disciplina: 71 -entre ellas, las citadas siete-; todas en eslalon.

Shiffrin se proclamó la más joven campeona olímpica de esa disciplina hace doce años, en Sochi y este miércoles irá a por otro oro en Cortina; después de que el domingo no pasará de un discreto undécimo puesto en el gigante.

El pasado martes, Shiffrin -doble campeona olímpica, con ocho títulos mundiales y dieciocho medallas en grandes eventos- 'sólo' había sido cuarta, junto a Breezy Johnson -nueva campeona olímpica de descenso- en la combinada. Lo que, unido al undécimo del gigante reavivó los fantasmas de los pasados Juegos, los de Pekín 2022.

Esa vez, Shiffrin fue noticia porque no ganó una sola medalla en las seis pruebas en las que participó. Este miércoles intentará que esto no vuelva a suceder, en una prueba -de su gran especialidad- en la que saldrá con el dorsal 1 Lara Colturi, de origen italiano y que puede darle a Albania su primera medalla olímpica invernal.