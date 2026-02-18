Shiffrin: Un título olímpico no es igual si no lo celebras con todos a los que quieres

Shiffrin, de 30 años, recordó de esa manera a su padre, Jeff, fallecido hace poco más de seis años y que sí estaba presente cuando ganó sus primeros dos oros, en los Juegos de Sochi (Rusia), en 2014, y en los de PyeongChang (Corea del Sur), cuatro años después.

"Era complicado concentrarse en las cosas en las que te tenías que concentrar", apuntó la norteamericana después de cubrir los dos recorridos en la pista Olympia delle Tofane -con salida a 1.735 metros de altitud y un desnivel de 180 metros- en un minuto, 39 segundos y diez centésimas, un segundo y medio menos que la suiza Camille Rast, que acabó segunda, y con un segundo y 71 centésimas respecto a la sueca Anna Swenn-Larsson, que se colgó la medalla de bronce.

"En meta no acababa de ver el uno, así que no estaba segura si había ganado o no", comentó la 'superdepredadora' de Vail (Colorado), asimismo ocho veces campeona mundial y que sucedió en el historial de esta prueba a la eslovaca Petra Vhlova, al ganar su tercer oro olímpico, después de los de eslalon y de gigante que había capturado, respectivamente, en Sochi y en PyeongChang.

"Luego, ya empecé a darme cuenta de que sí, que soy de nuevo campeona olímpica. No me lo podía creer, me daba la sensación de que mi cuerpo estaba en otra parte", dijo Shiffrin, cinco veces ganadora de la Copa del Mundo, en la que posee el récord histórico absoluto de victorias (108) y el de triunfos en una misma disciplina (71, en eslalon), tras capturar este miércoles su decimonovena medalla en un gran evento.

