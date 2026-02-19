Ana Alonso, bronce en el sprint de esquí de montaña; Harrop, campeona olímpica

'Anita', nacida hace 31 años en Granada, que hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta, sufriendo graves lesiones, cumplió el sueño de su vida al acabar tercera, en una prueba en la que la francesa Emily Harrop ganó la plata.

La granadina, según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, pero prefirió no operarse -de momento- para hacer realidad su sueño olímpico. Y ese sueño se hizo realidad, con la sexta medalla olímpica invernal española de toda la historia.