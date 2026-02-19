El Barça recibe al Villa de Aranda tras sellar el billete a cuartos de 'Champions'

El conjunto azulgrana aseguró así el primer gran objetivo en la máxima competición continental a falta de tres jornadas y seis puntos en juego, un logro que alcanza por quinta temporada consecutiva bajo la dirección de Carlos Ortega.

Con todo, el desafío europeo no termina ahí. El cuadro catalán aún tiene al alcance el liderato del Grupo B, que ostenta el invicto Magdeburgo, con el duelo directo en Alemania todavía pendiente.

En Szeged, el Barça volvió a evidenciar que el parón por el Europeo de selecciones no ha mermado ni un ápice su sincronía. Firmó una actuación coral, especialmente en una soberbia primera mitad (10-21 al descanso), en la que, sólido en defensa y mandón en el ritmo de juego, atenazó a su rival hasta desdibujarlo.

El triunfo elevó a 31 la racha de victorias consecutivas del Barça en todas las competiciones. De hecho, más allá del tropiezo en la ida ante el Magdeburgo, el balance de la temporada es de 33 triunfos en 34 partidos. Un registro demoledor que, sobre el papel, no parece capaz de amenazar un Villa de Aranda en horas bajas.

El conjunto ribereño no conoce la victoria en este 2026 tras empatar ante el Viveros Herol Nava (32-32) y caer frente al Bada Huesca (30-34), dos rivales directos en la pelea por la permanencia. La zona de descenso, que marca el Frigoríficos del Morrazo, ahora la tiene a dos puntos.

La salida a finales de enero de Pau Guitart, el mejor portero del pasado curso en la Asobal con 280 intervenciones y que ya acumulaba 128 en la primera vuelta, rumbo al Krefeld Niederrhein alemán ha acentuado el bache del Villa de Aranda. Ni Lucas Santos ni Vasco Teixeira han logrado igualar su rendimiento bajo palos.

El reto, además, es mayúsculo: contener el ataque más prolífico de la Asobal. En su última comparecencia en el Palau Blaugrana, el Barça le endosó 51 goles al Eón Alicante (51-32), quedándose a uno del récord histórico de la competición, los 52 tantos que logró el Atlético de Madrid en 2011.

Con este escenario, todo indica que Carlos Ortega apostará por rotaciones amplias, condicionado por el desgaste acumulado en Szeged y el exiguo margen de recuperación, ya que el conjunto azulgrana regresó a Barcelona en la noche del miércoles y apenas dispondrá de una única sesión de entrenamiento antes del encuentro.

Viktor Hallgrímsson, habitual en la Asobal y segundo portero con más paradas (147), solo por detrás de Xoan Ledo (153), regresará previsiblemente a la portería. También ganarán protagonismo Seif Elderaa o Antonio Bazán, mientras que Petar Cikusa, determinante en los últimos minutos en Szeged, continuará sumando minutos y confianza.