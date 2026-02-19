Kim, de su calvario:"Contemplé acabar con mi vida todos los días durante casi dos décadas”

Kim, de 40 años, ha publicado un texto en sus redes sociales para relatar el calvario que vivió durante años y el tiempo que pasó en el centro de rehabilitación para tratar de salir adelante.

“Dos años sobrio es el mayor logro de mi vida. Apenas podía físicamente entrar en rehabilitación y necesitaba la ayuda de mi entrenador mientras mi cuerpo se estaba apagando”, comienza su testimonio el jugador nacido en Los Ángeles.

Su mensaje lo acompaña de varias fotos de su estancia en el centro de desintoxicación Avalon Malibu, en California, donde estuvo ingresado, entre ellas, de las pastillas que debía tomar a diario y de las visitas que recibió de su esposa, Emily, y de su hija, Isabella.

“No mucho antes de este momento, contemplé terminar con mi vida todos los días durante casi dos décadas, incluso mientras jugaba en el PGA Tour, cuando el público y yo parecíamos felices mientras luchaba contra la adicción y la enfermedad mental”, rememora el golfista que había sumado tres victorias en el circuito estadounidense con 25 años, algo logrado solo por un puñado de jugadores, entre ellos, Tiger Woods.

Kim subraya que su mensaje va dirigido a quienes “están dejando que la adicción arruine sus vidas" como en su caso con el propósito de que puedan “cambiar las suyas”.

“Todos los días elegí las drogas y el alcohol para adormecer el dolor que sentía sin importar lo que sucediese en mi vida profesional y me volví tan bueno ocultándolo que perdí quién era. Es jodidamente difícil jugar ‘majors’ haciendo paradas para ir al baño cada pocos hoyos”, recuerda.

Kim asegura que con la ayuda de su hija, de su esposa y de algunos amigos decidió dar a su vida “una última oportunidad”.

“En la rehabilitación, encontré fe, amor propio, respeto y propósito. No estoy orgulloso de quién era, pero sí lo estoy hoy. Una de las muchas cosas de las que me di cuenta es que tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos ahora y pasar tiempo con amigos de verdad, porque el mañana no está garantizado”, advierte.

Kim destaca la importancia de su hija, que hoy tiene cuatro años y que fue a abrazarlo cuando embocó el golpe que le dio la victoria en Adelaida: “Me prometí a mí mismo cuando estuve en urgencias durante seis días que haría todo lo posible para mostrarle que nunca es demasiado tarde para intentándolo”.

Después de su triunfo en Australia, el golfista californiano disfruta de unos días de vacaciones en Tailandia con su familia antes de la próxima cita de LIV, que será en Hong Kong el 5 de marzo.

“Mi camino está lejos de terminar y mi lema es mejorar un uno por ciento cada día. Es como voy a vivir el resto de mi vida. A conseguirlo”, se conjura Kim, quien planea un documental y abrir una web para compartir “experiencias buenas y malas” con el fin de ayudar a los demás.

Alejado del golf durante doce años, Kim, quien llegó a ser el número seis del ránking mundial en 2008, regresó en 2024 como jugador de LIV, donde repitió el pasado año, aunque sus malos resultados le dejaron sin plaza.

En el torneo de promoción disputado en enero le permitió recuperar la tarjeta y en el segundo torneo de la temporada, conquistó el título, en una de las victorias más sonadas en el mundo del golf de los últimos años.

“Todo, incluidos los triunfos y las derrotas, es temporal, pero la verdadera victoria en la vida son los recuerdos y las experiencias con tus seres queridos y a través de la bendición de Dios”, remarca el golfista, quien ruega a la gente “no compararse ni juzgarse en el mundo falso que se vive en las redes sociales”.

Su esposa también ha recurrido a Instagram para compartir sus impresiones tras la ‘resurrección’ de Kim. “Nadie sabe realmente los momentos oscuros que pasamos ni lo que se necesita para salir del estancamiento en el que te encontrabas”, afirma Emily.

“Lo que has logrado es increíble. Salir de lo más bajo y llegar a la cima después de solo un par de años es realmente extraordinario. Y solo tú pudiste haberlo hecho. Nadie más. Nunca te rendiste”, añade.