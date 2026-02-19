Nacional de Fútbol de Salón: Las eliminatorias por doquier

Por el Grupo 1, Villa Hayes consiguió su segunda victoria en el certamen de salonismo, esta vez contra su rival Benjamín Aceval, por 3-0, en las disputas del miércoles.

Remansito cayó contra Cerrito por 4 a 2. Libre: Limpio.

Lea mas: Triunfo de Villa Hayes

En el Grupo 2, Itauguá consiguió su segundo triunfo, ahora versus Lambaré, por 4-0. Capiatá se impuso en su visita a Roque Alonso 5-1. Libre: Ypacaraí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el Grupo 5 igualaron Tebicuary y Caazapá 2-2, mientras Villarrica derrotó 4 a 3 a Coronel Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En juegos por el Grupo 9, Santa Rosa se impuso por 6-4 a San Ignacio. Por su parte, San Juan Bautista y Ayolas igualaron 2-2.

Por el Grupo 11, Coronel Bogado sumó dos frente a Carmen del Paraná, al vencerle por 4-3.

* Juegos para este viernes: Villa Hayes vs. Remansito, Cerrito vs. Limpio, Capiatá vs. Ypacaraí, Roque Alonso vs. Lambaré, Caazapá vs. Villarrica, Coronel Martínez vs. Tebicuary, Santaní vs. San Pedro, San Ignacio vs. San Juan, Ayolas vs. Santa Rosa Misiones y Carmen del Paraná vs. Cambyretá.