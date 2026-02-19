19 de febrero de 2026 - 09:35
Oriol Cardona, a la final del sprint de esquí de montaña
Bormio (Italia), 19 feb (EFE).- El español Oriol Cardona logró el pase a la final de la prueba sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este jueves en la estación de Bormio.
El gerundense Cardona, encuadrado en la primera semifinal, acabó en segundo lugar, por detrás del suizo Jon Kistler y logró el pase directo a la final.
El otro español, el barcelonés Ot Ferrer, disputará, a continuación, la segunda semifinal.
La final arrancará a las 14:15 hora local (13:15 GMT).