Rusia defiende participación de sus paralímpicos con bandera e himno en Juegos de Invierno

"Consideramos que todos los deportistas, olímpicos y paralímpicos, deben tener derecho a participar libremente en competiciones internacionales, más aún en la Olimpiada y la Paralimpiada con la bandera de sus países", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov, que está casado con una antigua campeona olímpica de patinaje artístico, subrayó que "se trata de una competición deportiva, no política".

"Nuestra postura es conocida. Consideramos que en general el deporte nunca debe ser víctima de la política. El deporte debe ser, precisamente, libre de política", apuntó.

En cambio, añadió, las autoridades ucranianas abogan "totalmente por lo contrario".

En señal de protesta, los dirigentes ucranianos adelantaron que no asistirán a los Juegos Paralímpicos que se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

"En respuesta a la indignante decisión de los organizadores de los Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas nacionales, los representantes públicos ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos", dijo en su cuenta de la red social X el ministro ucraniano de Deportes, Matví Bidni.

La Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) levantó hace medio año la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

Poco antes, el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, había anunciado que tampoco asistirá a la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos como protesta.

El CPI confirmó esta semana que en Italia participarán seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos, que competirán bajo sus banderas en esquí alpino paralímpico, esquí de fondo paralímpico y snowboard paralímpico.

Será la primera vez que los atletas olímpicos o paralímpicos rusos compitan con bandera e himno desde los Juegos de Invierno de Sochi en 2014.

Desde entonces hasta el comienzo de la guerra en 2022, el motivo de la sanción fue el dopaje de Estado del que Rusia fue denunciada por las autoridades deportivas internacionales.

Rusos y bielorrusos habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.